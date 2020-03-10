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    Главная / Торги / Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме № СП-68: Поставка комплектов радиомостов WiFi

    Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме № СП-68: Поставка комплектов радиомостов WiFi

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133389Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133389

    Наименование закупки

    Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме № СП-68: Поставка комплектов радиомостов WiFi

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 16:05

    Документация процедуры

    ОСНОВНОЙ_ТТК_Сопоставлени.docx

    Инфокарта_форма_заявки_(1.docx

    Договор_поставки_проект_16.doc

    3.1._Приложение_№_А_к_Зая.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 291-02-02

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Gabbasova@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муртазина Айгуль Мансуровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме № СП-68: Поставка комплектов радиомостов WiFi

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 09:00 GMT +310.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133389Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме № СП-68: Поставка комплектов радиомостов WiFi

    Начальная цена

    5 999,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, г.Казань улица Космонавтов, 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре. Допускается подача предложений с более короткими сроками оплаты или авансированием с размером аванса не более 50%. / Поставка Не более 30 календарных дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект радиомостов WiFi"

    Кол-во: 25.000

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