Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме № СП-68: Поставка комплектов радиомостов WiFi

Условия договора

Условия оплаты и доставки

При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре. Допускается подача предложений с более короткими сроками оплаты или авансированием с размером аванса не более 50%. / Поставка Не более 30 календарных дней с даты подписания договора.