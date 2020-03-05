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    Главная / Торги / Поставка материалов для системы увлажнения кислорода

    Поставка материалов для системы увлажнения кислорода

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 00:0005.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133386Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133386

    Наименование закупки

    Поставка материалов для системы увлажнения кислорода

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 16:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Почтовый адрес

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Контактный телефон

    +7 831 256-18-96

    Факс

    +7 831 256-62-17

    Адрес электронной почты

    zakupki@hosp13.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для системы увлажнения кислорода

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 00:00 GMT +305.03.2020 00:0005.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133386Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для системы увлажнения кислорода

    Начальная цена

    111 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Патриотов, 51Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Наименование необходимого к поставке товара указано в графе - комментарий заказчика. Без предоплаты. Доставка осуществляется на склад заказчика и включена в стоимость товара. Оплата согласно условиям договора (контракта).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Часть запасная Соединение быстроразъемное blue (oxygen) PRT103200 на газовую линию кислорода для анализатора Xplorer TE Instruments"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Тройник прямой 1/2Мх1/2Fх1/2F латунь Ду25/25/25"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Тройник прямой 1/2Мх1/2Fх1/2F латунь Ду25/25/25"

    Кол-во: 12.000

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