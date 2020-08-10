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    Главная / Торги / Поставка для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Санаторий "Голубая горка" средств для бальнеологии

    Поставка для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Санаторий "Голубая горка" средств для бальнеологии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 00:0010.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133380Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133380

    Наименование закупки

    Поставка для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Санаторий "Голубая горка" средств для бальнеологии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 15:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    864266

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    m.komarov@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Комаров Марк Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Санаторий "Голубая горка" средств для бальнеологии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 00:00 GMT +310.08.2020 00:0010.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133380Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Санаторий "Голубая горка" средств для бальнеологии

    Начальная цена

    943 617,30

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 354037, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Шоссейная 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца.Доставка и разгрузка входит в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло массажное Spitzner 1000МЛМЛ Prfume, Isopropyl Myristate, Sorbitan Sesquioleate, Paraffinum liquidum"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Средство для ванн жидкий концентрат Spitzner "Розмарин" 10000МЛ розмариновое масло-20,00%"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Средство для ванн саун жидкий концентрат Spitzner Мелиса с медом 1000МЛ ароматизатор натуральный мелисса с медом-5.0 %"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Средство для ванн Гель-бальзам "Таежный-2" 500МЛ"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 5"

    "Соль для ванн йодобромная Явента фольгированный пакет100г природная соль (экстра), бромид натрия, йодид калия"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 6"

    "Средство для ванн Соль морская природная 1КГ"

    Кол-во: 2500.000

    "Позиция 7"

    "Средство для ванн Эмульсия скипидарная "Эмульсия желтая" 0.5ЛИТР (по Залманову) ТУ 9158-003-83356409-2008 ГОСТ Р 51391-99"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 8"

    "Средство для ванн Эмульсия скипидарная "Эмульсия белая" 0.5ЛИТР (по Залманову) ТУ 9158-003-83356409-2008 ГОСТ Р 51391-99"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 9"

    "Средство для ванн жидкий концентрат Spitzner "Ванна для мышц и суставов" 10000МЛ масло из сосновых игл-2,00%, гидроксиэтилсалицилат-5,00%"

    Кол-во: 15.000

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