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    Главная / Торги / Муфты энкодера, преобразователь и съемник 242, 277/2019 ПЗ СС

    Муфты энкодера, преобразователь и съемник 242, 277/2019 ПЗ СС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 09:0005.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133379Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133379

    Наименование закупки

    Муфты энкодера, преобразователь и съемник 242, 277/2019 ПЗ СС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 15:26

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Муфты энкодера, преобразователь и съемник 242, 277/2019 ПЗ СС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 09:00 GMT +305.03.2020 09:0005.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133379Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Муфты энкодера, преобразователь и съемник 242, 277/2019 ПЗ СС

    Начальная цена

    197 720,72

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская 159Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата с учетом доставки до адреса поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок питания CD5.241 24В PULS"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Муфта соединительная Baumer K35 11ММ энкодера электродвигателя верхнего привода"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Съемник зажимной Enerpac BHP-1762 13Т"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    30.01.2019 01:00(GMT+03:00)
    85 961
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
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