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Наименование закупки
Поставка аккумуляторных батарей Delta DT 6045 4.5А·Ч 6В к фонарям ФОС 3-5/6
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.03.2020 15:32
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пр-т Ленина, 50 Б
Контактный телефон
+7 343 359-78-78
Факс
+7 343 359-79-34
Адрес электронной почты
yuralmuo@su.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аккумуляторных батарей Delta DT 6045 4.5А·Ч 6В к фонарям ФОС 3-5/6
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.03.2020 09:00 GMT +311.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133373Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аккумуляторных батарей Delta DT 6045 4.5А·Ч 6В к фонарям ФОС 3-5/6
Начальная цена
42 166,30
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт. Ленина 50БРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка за счет средств поставщика и включена в стоимость товара. Оплата в течение 15 рабочих дней с даты подписания товарной накладной, при условии выставления счета
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
"Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пр-т Ленина, 50 Б
Кол-во: 110.000
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