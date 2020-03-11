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    Главная / Торги / Поставка кабельной продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Поставка кабельной продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 22:0011.03.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133371Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133371

    Наименование закупки

    Поставка кабельной продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 09:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Югорск
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34995 4-96-70

    Факс

    +7 34995 4-96-16

    Адрес электронной почты

    onovikova@ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новикова Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кабельной продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.03.2020 22:00 GMT +311.03.2020 22:0011.03.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133371Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельной продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Начальная цена

    368 619,54

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), г.Югорск, ул. Геологов, 15А, Тюменская обл., ХМАО-Югра, 628260Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры.Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.(Если счет-фактура не выставляется, то оплата осуществляется при наличии товарной накладной, счета на оплату).2. Продукция поставляется Покупателю автомобильным транспортом в ассортименте, в объемах и сроки, указанные в спецификации к настоящему договору.Транспортные расходы по доставке продукции автомобильным транспортом от склада Поставщика до пункта назначения включены в стоимость продукции. Право собственности на поставляемую продукцию переходит к покупателю с момента поступления продукции на склад Покупателя. Одновременно с доставкой товара Поставщик предоставляет транспортные накладные (Приложение № 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением правительства РФ от 15.04.2011 г. № 272) и товарно-транспортные накладные унифицированной формы 1-Т, без выставления Покупателю расходов по доставке груза.3. Отгрузочные реквизиты: ООО ""Газпром трансгаз Югорск"" / Югорское УМТСиК. 628260, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Геологов, 15 А. 4. Цена за единицу продукции включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе транспортные расходы до склада Покупателя.5. Гарантийные требования к продукции: в соответствии с ТУ, сертификатом, паспортом.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель монтажный МКЭШ 3х0.75 ГОСТ 10348-80 ООО Томсккабель"

    Кол-во: 2.080

    "Позиция 2"

    "Кабель монтажный МКЭШ 10х0.75 ГОСТ 10348-80 ООО Томсккабель"

    Кол-во: 0.550

    "Позиция 3"

    "Кабель монтажный МКЭШ 2х0.75 ГОСТ 10348-80 ООО Томсккабель"

    Кол-во: 0.900

    "Позиция 4"

    "Провод монтажный НВ-4 0.2 500 ГОСТ 17515-72 ООО Камский кабель"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Провод монтажный НВ-4 0.35 1000В ГОСТ 17515-72 ООО Камский кабель"

    Кол-во: 1.300

    "Позиция 6"

    "Соединитель на стык боковой высотой 60ММ IEK ПВХ СКК-40D-SB60-K01 ТУ 27.33.14-004-83135016-2017"

    Кол-во: 700.000

    "Позиция 7"

    "Соединитель на стык лицевой для крышки 125ММ IEK ПВХ СКК-40D-SL125-K01 ТУ 27.33.14-004-83135016-2017"

    Кол-во: 700.000

    "Позиция 8"

    "Счетчик времени СВНЭ-1-2 DC 48…150В, AC 100…230В 60х60х35ММ ТУ ВИАД 2.833.007"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Счетчик времени СВНЭ-1-1 DC 12…48В, AC20…60В 60х60х35ММ ТУ ВИАД 2.833.007"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Металлорукав Герда МГ-25-нг-LS ПВХ пластикат 25ММ ТУ 4833-011-76960731-2008"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Металлорукав Промрукав Р4-ПР-Ц-18 сталь оцинкованная 22ММ 50М IP42 УХЛ1 металлик ТУ 25.99.29-002-52715257-2017"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 12"

    "Выключатель автоматический АЕ2046М-100-2,5А-12lн-400АС-УЗ-КЭАЗ 2.5А IP00 400В У3 104619 ТУ 3422-027-05758109-2007"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Металлорукав Герда МГ-20-нг-LS ПВХ пластикат 20ММ ТУ 4833-011-76960731-2008"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 14"

    "Нутромер микрометрический трехточечный НМ50-600 ЧИЗ 50-600ММ 0.005ММ ТР ТС 010/2011"

    Кол-во: 1.000

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