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Наименование закупки
Поставка кабельной продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.03.2020 09:02
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34995 4-96-70
Факс
+7 34995 4-96-16
Адрес электронной почты
onovikova@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабельной продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.03.2020 22:00 GMT +311.03.2020 22:0011.03.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133371Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельной продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Начальная цена
368 619,54
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), г.Югорск, ул. Геологов, 15А, Тюменская обл., ХМАО-Югра, 628260Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
1. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры.Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.(Если счет-фактура не выставляется, то оплата осуществляется при наличии товарной накладной, счета на оплату).2. Продукция поставляется Покупателю автомобильным транспортом в ассортименте, в объемах и сроки, указанные в спецификации к настоящему договору.Транспортные расходы по доставке продукции автомобильным транспортом от склада Поставщика до пункта назначения включены в стоимость продукции. Право собственности на поставляемую продукцию переходит к покупателю с момента поступления продукции на склад Покупателя. Одновременно с доставкой товара Поставщик предоставляет транспортные накладные (Приложение № 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением правительства РФ от 15.04.2011 г. № 272) и товарно-транспортные накладные унифицированной формы 1-Т, без выставления Покупателю расходов по доставке груза.3. Отгрузочные реквизиты: ООО ""Газпром трансгаз Югорск"" / Югорское УМТСиК. 628260, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Геологов, 15 А. 4. Цена за единицу продукции включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе транспортные расходы до склада Покупателя.5. Гарантийные требования к продукции: в соответствии с ТУ, сертификатом, паспортом.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Кол-во: 2.080
Кол-во: 0.550
Кол-во: 0.900
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.300
Кол-во: 700.000
Кол-во: 700.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 4.000
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