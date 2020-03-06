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    Главная / Торги / Поставка бумаги для офисной техники Фонда МИК.

    Поставка бумаги для офисной техники Фонда МИК.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 15:0006.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133365Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133365

    Наименование закупки

    Поставка бумаги для офисной техники Фонда МИК.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 15:23

    Документация процедуры

    Приглашение.pdf

    Закупочная_документация.pdf

    Протокол_6.2_бумага.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФОНД «МОСКОВСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР»
    Все закупки и тендеры ФОНД МИК

    Юридический адрес

    125009, Российская Федерация, Москва, Вознесенский переулок, д.22

    Почтовый адрес

    125009, Российская Федерация, Москва, Вознесенский переулок, д.22

    Контактный телефон

    +7 926 612-95-55

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupka@cluster.mos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бумаги для офисной техники Фонда МИК.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 15:00 GMT +306.03.2020 15:0006.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133365Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги для офисной техники Фонда МИК.

    Начальная цена

    41 367,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, 125009, Москва, Леонтьевский переулок, д. 2А, стр. 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется Заказчиком по факту поставки всего объема. В соответствии с условиями раздела «Проект договора».

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФОНД МИК
    Все закупки и тендеры ФОНД МИК

    Адрес местонахождения

    125009, Российская Федерация, Москва, Вознесенский переулок, д.22

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага для офисной техники белая, Формат листов: А3 Количество листов в пачке: 500 Марка бумаги: B или С Белизна CIE: = >160 < 170 Плотность листа бумаги: = >80 < 90 г/кв.м "

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Бумага для офисной техники белая, Формат листов: А4 Количество листов в пачке: 500 Марка бумаги: B или С Белизна CIE: = >160 < 170 Плотность листа бумаги: = >80 < 90 г/кв.м"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 3"

    "Бумага для офисной техники белая, Формат: А4 Количество листов в пачке: 250 Белизна CIE: = >160 < 170 Плотность листа бумаги: = >180 < 200 г/кв.м."

    Кол-во: 5.000

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