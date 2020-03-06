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Наименование закупки
Поставка бумаги для офисной техники Фонда МИК.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.03.2020 15:23
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125009, Российская Федерация, Москва, Вознесенский переулок, д.22
Почтовый адрес
125009, Российская Федерация, Москва, Вознесенский переулок, д.22
Контактный телефон
+7 926 612-95-55
Факс
Адрес электронной почты
zakupka@cluster.mos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бумаги для офисной техники Фонда МИК.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.03.2020 15:00 GMT +306.03.2020 15:0006.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133365Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бумаги для офисной техники Фонда МИК.
Начальная цена
41 367,40
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, 125009, Москва, Леонтьевский переулок, д. 2А, стр. 2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по Договору осуществляется Заказчиком по факту поставки всего объема. В соответствии с условиями раздела «Проект договора».
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ФОНД МИК
Все закупки и тендеры ФОНД МИК
Адрес местонахождения
125009, Российская Федерация, Москва, Вознесенский переулок, д.22
Кол-во: 5.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 5.000
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