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    Главная / Торги / Чистящее средство, 480 г, ПЕМОЛЮКС Сода-5, «Антибактериальный», порошок

    Чистящее средство, 480 г, ПЕМОЛЮКС Сода-5, «Антибактериальный», порошок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133364Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133364

    Наименование закупки

    Чистящее средство, 480 г, ПЕМОЛЮКС Сода-5, «Антибактериальный», порошок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 11:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Контактный телефон

    +7 831 417-75-59

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakaz-skkb@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Чистящее средство, 480 г, ПЕМОЛЮКС Сода-5, «Антибактериальный», порошок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 12:00 GMT +306.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133364Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Чистящее средство, 480 г, ПЕМОЛЮКС Сода-5, «Антибактериальный», порошок

    Начальная цена

    475 926,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 209, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», склад 1 этаж. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика.Оплата производится по безналичному расчету в российских рублях по факту поставки Товара в течение 10 рабочих дней со дня предоставления счетов, счетов – фактур, транспортных накладных. Авансирование не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "СККБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство чистящее порошок Пемолюкс Сода-5 Яблоко 0.48КГ"

    Кол-во: 144.000

    "Позиция 2"

    "Средство для прочистки труб Трубочист 1000МЛ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Средство чистящее Комет для дезинфекции 0.475Л; ДМ³"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 4"

    "Порошок стиральный автомат Миф 3 в 1 Свежесть голубой лагуны 0.45КГ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Порошок стиральный Лотос универсальный 0.45КГ Россия"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 6"

    "Средство чистящее гель Санокс для удаления ржавчины и известкового налета 0.75Л; ДМ³"

    Кол-во: 135.000

    "Позиция 7"

    "Мыло жидкое крем с антибактериальным эффектом Лайма Professional 5000МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Мыло жидкое крем Palmolive Олива и увлажняющее молочко 300МЛ флакон с дозатором пуш-пул"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 9"

    "Средство Порошок Calgon 2в1 для удаления накипи 550МЛ"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 10"

    "Средство для мытья посуды гель Sorti Бальзам 450Г ГОСТ 32478-2013"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 11"

    "Полотно нетканое холстопрошивное для мытья пола, стекол, вытирания пыли хлопок 150СМ 50М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Сода кальцинированная пачка 0.6КГ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 13"

    "Полотенце бумажное Lime листовое в пачках однослойное белое 250ЛИСТ"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 14"

    "Мыло хозяйственное Меридиан 72ПРОЦ 200Г без упаковки"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 15"

    "Освежитель воздуха Glade После дождя аэрозольный 300МЛ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 16"

    "Мыло туалетное Весна Жасмин и Зеленый чай 90Г"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 17"

    "Мешки для мусора 30л 50х60СМ 30ШТ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 18"

    "Губка для мытья посуды бытовая Лайма поролон/абразив 27х96х64ММ ассорти 10ШТ 601552 для мытья посуды"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 19"

    "Средство чистящее гель Sanita Антиржавчина 0.5Л; ДМ³"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 20"

    "Бумага туалетная Veiro Classic двухслойная белая 24РУЛ/УПАК"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 21"

    "Губка для мытья посуды Radius Стальная мочалка металлическая 3ШТ М-02"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 22"

    "Средство для стекол жидкость Лайма Professional Лимон цитрусовая флакон с распылителем желтый 500МЛ 604652"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 23"

    "Лезвие для безопасных бритв 2 лезвия Мачете 5ШТ 2570"

    Кол-во: 150.000

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