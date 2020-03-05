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    Главная / Торги / "Поставка подстанции для нужд Надымского филиала ООО "Газпром энерго""

    "Поставка подстанции для нужд Надымского филиала ООО "Газпром энерго""

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 17:4505.03.2020 17:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133361Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133361

    Наименование закупки

    "Поставка подстанции для нужд Надымского филиала ООО "Газпром энерго""

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 14:42

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_поставки_(15_дн).docx

    Спецификация(Приложение_№_1).XLSX

    Опросный_лист_подстанция_трансформатор.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60 доб. 65930

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    i.gerchenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полетаев Павел Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    "Поставка подстанции для нужд Надымского филиала ООО "Газпром энерго""

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 17:45 GMT +305.03.2020 17:4505.03.2020 17:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133361Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    "Поставка подстанции для нужд Надымского филиала ООО "Газпром энерго""

    Начальная цена

    479 431,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Надымский филиал ООО "Газпром энерго", 629757, ЯНАО, Надымский район, п.Пангоды, ПромзонаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подстанция комплектная трансформаторная киоскового типа КТПК-25/6/0.4-Т-КК 2400х1500х2400ММ"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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