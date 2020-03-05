Поставка комплектующих элементов для водопроводных систем

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет.Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.