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    Главная / Торги / Поставка комплектующих элементов для водопроводных систем

    Поставка комплектующих элементов для водопроводных систем

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 00:0005.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133358Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133358

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих элементов для водопроводных систем

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 14:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 433-16-95

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    ceo@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих элементов для водопроводных систем

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 00:00 GMT +305.03.2020 00:0005.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133358Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих элементов для водопроводных систем

    Начальная цена

    503 339,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606042, Нижегородская область, Дзержинский район, пос. Горбатовка, ул. Весенняя, грузополучатель – УМТСиК- филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" База по хранению и реализации материально-технических ресурсов "Доскино". Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет.Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 32х3.2ММ Ст3 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.019

    "Позиция 2"

    "Труба 25х3.2ММ Ст3 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.373

    "Позиция 3"

    "Труба Ц 25х3.2ММ ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.062

    "Позиция 4"

    "Труба 32х2.8ММ Ст3 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.213

    "Позиция 5"

    "Труба электросварная 57х3.5ММ 20 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.111

    "Позиция 6"

    "Труба 15х2.8ММ Ст3 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 7"

    "Труба электросварная 57х3ММ 20 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.266

    "Позиция 8"

    "Труба 50х3.5ММ 20 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.079

    "Позиция 9"

    "Труба 28х4ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0.072

    "Позиция 10"

    "Труба 32х3.2ММ 20 ППУ-ПЭ ОЦ"

    Кол-во: 0.280

    "Позиция 11"

    "Труба 32х3ММ 20 125-ППУ-ПЭ ОЦ ГОСТ 30732-2006"

    Кол-во: 0.436

    "Позиция 12"

    "Труба 57х3ММ 20 140-ППУ-ПЭ ОЦ ГОСТ 30732-2006"

    Кол-во: 0.192

    "Позиция 13"

    "Труба 40х3ММ 20 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.081

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