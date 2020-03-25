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Наименование закупки
Ремонт частотного преобразователя Siemens Micromaster 440
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.03.2020 14:09
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 673-96-09
Факс
Адрес электронной почты
otdel59@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонов Олег Борисович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт частотного преобразователя Siemens Micromaster 440
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.03.2020 10:00 GMT +325.03.2020 10:0025.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133348Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт частотного преобразователя Siemens Micromaster 440
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Москва, ул. Авиамоторная, 53Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
аванс 30 % , окончательный расчет 70 %
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Кол-во: 1.000
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