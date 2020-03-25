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    Главная / Торги / Ремонт частотного преобразователя Siemens Micromaster 440

    Ремонт частотного преобразователя Siemens Micromaster 440

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2020 10:0025.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133348Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133348

    Наименование закупки

    Ремонт частотного преобразователя Siemens Micromaster 440

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 14:09

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 673-96-09

    Факс

    Адрес электронной почты

    otdel59@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Олег Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ремонт частотного преобразователя Siemens Micromaster 440

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.03.2020 10:00 GMT +325.03.2020 10:0025.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133348Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт частотного преобразователя Siemens Micromaster 440

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Москва, ул. Авиамоторная, 53Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    аванс 30 % , окончательный расчет 70 %

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт частотного преобразователя Siemens"

    Кол-во: 1.000

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