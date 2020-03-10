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    Главная / Торги / Кофемашина Bosch TES50129RW и расходные материалы

    Кофемашина Bosch TES50129RW и расходные материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 00:0010.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133347Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133347

    Наименование закупки

    Кофемашина Bosch TES50129RW и расходные материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 14:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром Персонал"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Персонал"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Наметкина, д.16

    Почтовый адрес

    123290, Российская Федерация, Москва, 1-я Магистральная, 11/2

    Контактный телефон

    +7 499 940-99-45

    Факс

    +7 499 940-99-45

    Адрес электронной почты

    mail@gazprompersonnel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябошапко Евгений Станиславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Кофемашина Bosch TES50129RW и расходные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 00:00 GMT +310.03.2020 00:0010.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133347Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кофемашина Bosch TES50129RW и расходные материалы

    Начальная цена

    31 595,76

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, 1-я магистральная улица дом 11/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 10 (десяти) рабочих дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Персонал"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Персонал"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Наметкина, д.16

    123290, Российская Федерация, Москва, 1-я Магистральная, 11/2

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Персонал"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Персонал"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Наметкина, д.16

    123290, Российская Федерация, Москва, 1-я Магистральная, 11/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кофемашина Bosch TES50129RW"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Средство Таблетки от накипи для кофемашин Bosch 6ШТ 00311556"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Запчасть Таблетка для декальцинации Bosch для кофемашин 6ШТ 00311556"

    Кол-во: 2.000

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