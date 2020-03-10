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Наименование закупки
Кофемашина Bosch TES50129RW и расходные материалы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.03.2020 14:02
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Наметкина, д.16
Почтовый адрес
123290, Российская Федерация, Москва, 1-я Магистральная, 11/2
Контактный телефон
+7 499 940-99-45
Факс
+7 499 940-99-45
Адрес электронной почты
mail@gazprompersonnel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябошапко Евгений Станиславович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кофемашина Bosch TES50129RW и расходные материалы
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.03.2020 00:00 GMT +310.03.2020 00:0010.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133347Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кофемашина Bosch TES50129RW и расходные материалы
Начальная цена
31 595,76
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, 1-я магистральная улица дом 11/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 10 (десяти) рабочих дней после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром Персонал"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром Персонал"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Наметкина, д.16
123290, Российская Федерация, Москва, 1-я Магистральная, 11/2
Наименование заказчика
ООО "Газпром Персонал"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром Персонал"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Наметкина, д.16
123290, Российская Федерация, Москва, 1-я Магистральная, 11/2
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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