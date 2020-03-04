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    Главная / Торги / Строительные материалы (грунтовка, метизы, кисточки и т.п.) для Саратовского филиала

    Строительные материалы (грунтовка, метизы, кисточки и т.п.) для Саратовского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 10:0004.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133343Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133343

    Наименование закупки

    Строительные материалы (грунтовка, метизы, кисточки и т.п.) для Саратовского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 15:07

    Документация процедуры

    Запрос_КП.docx

    Договор_поставки_разовый.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8342 23-08-28

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.onagrova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Онагрова Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Строительные материалы (грунтовка, метизы, кисточки и т.п.) для Саратовского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 10:00 GMT +304.03.2020 10:0004.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133343Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительные материалы (грунтовка, метизы, кисточки и т.п.) для Саратовского филиала

    Начальная цена

    30 647,78

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Саратовская область, п. Дубки, участок № 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в стоимость товара включить доставку до адреса поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колер PARADE №209 алый 0.75ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Сетка абразивная Р240 110х270ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ-17 для внутренних и наружных работ 5Л"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Клей плиточный Ceresit №14 для керамической плитки 25КГ ГОСТ Р 56387-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Шпатлевка финишная Волма Финиш 1КГ"

    Кол-во: 125.000

    "Позиция 6"

    "Известь гашеная"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 7"

    "Лента малярная бумажная 50ММх40М 10115"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Лоток для краски 330х350ММ ванночка"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 белая 0.9КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 черная 1900МЛ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Кисть малярная круглая Matrix №6 30ММ натуральная щетина деревянная ручка 82076"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 12"

    "Кисть малярная плоская КФ-63 63ММ натуральная щетина деревянная ручка"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 13"

    "Кисть малярная флейцевая Стандарт КФ-50 2""

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 14"

    "Дюбель - гвоздь 6х60"

    Кол-во: 840.000

    "Позиция 15"

    "Дюбель -гвоздь SM-L 8*60"

    Кол-во: 320.000

    "Позиция 16"

    "Саморез по металлу 3.5ММх55ММ"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 17"

    "Болт анкерный с кольцом 10x60"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Болт анкерный с кольцом 8x45"

    Кол-во: 46.000

    "Позиция 19"

    "Болт анкерный с крюком 10x60"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 20"

    "Дюбель с саморезом 6х35ММ"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 21"

    "Заклепка вытяжная ZK алюминий/сталь 3.2х12ММ"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 22"

    "Заклепка вытяжная алюминиевая 4.8х14ММ 50ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 23"

    "Заклепка вытяжная ZK алюминий/сталь 4.8х16ММ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 24"

    "Лента изоляционная ХБ Онлайт 200Г 15ММ 20М"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 25"

    "Болт анкерный с кольцом 8x45"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Саморез 3.5ММх11ММ"

    Кол-во: 4000.000

    "Позиция 27"

    "Талреп крюк-кольцо М8"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 28"

    "Сетка оградительная А-45 для временного ограждения 1,3х25м"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "Шуруп с полукольцом 6х70мм"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 30"

    "Дюбель для шурупа с полукольцом 6х70мм"

    Кол-во: 600.000

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