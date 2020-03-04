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Наименование закупки
Строительные материалы (грунтовка, метизы, кисточки и т.п.) для Саратовского филиала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.03.2020 15:07
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
+7 8342 23-08-28
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
e.onagrova@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Онагрова Елена Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Строительные материалы (грунтовка, метизы, кисточки и т.п.) для Саратовского филиала
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.03.2020 10:00 GMT +304.03.2020 10:0004.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133343Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительные материалы (грунтовка, метизы, кисточки и т.п.) для Саратовского филиала
Начальная цена
30 647,78
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саратовская область, Саратовская область, п. Дубки, участок № 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в стоимость товара включить доставку до адреса поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 125.000
Кол-во: 0.003
Кол-во: 6.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 26.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 21.000
Кол-во: 840.000
Кол-во: 320.000
Кол-во: 800.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 46.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4000.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 600.000
Кол-во: 600.000
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