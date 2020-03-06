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    Главная / Торги / Закупка запасных частей антенного оборудования

    Закупка запасных частей антенного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133341Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133341

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей антенного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 13:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Юридический адрес

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    Почтовый адрес

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Контактный телефон

    +7 495 504-29-01

    Факс

    +7 495 504-29-11

    Адрес электронной почты

    sevastiyanov_dn@gazprom-spacesystems.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Волченков Алексей Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка запасных частей антенного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 12:00 GMT +306.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133341Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей антенного оборудования

    Начальная цена

    1 098 279,16

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, г. Щелково, ул. Московская 77БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата 40% от цены договора в течении 30 календарных дней после подписания Договора, окончательный платеж 60% от цены договора в течении 30 календарных дней после подписания Акта приемки товара по качеству. Доставка в г. Щелково в течении 90 календарных дней после подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запчасть Переход коаксиально-волноводный AMC K34-L-B WR 34 waveguide to coaxial adapter type “K” coax connector cover flange"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Запчасть Переход волноводный AMC TR28/34-L/L-4B WR28 to WR34 w/g transition cover flanges"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Запчасть Комплект фланцевый волноводный AMC WR34 hardware kit screws, nuts, washers"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Запчасть Секция гибкая волноводная AMC FLT34- L/L -12-B WR34 flex-twist w/g 12” cover flange"

    Кол-во: 2.000

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