Условия договора

Условия оплаты и доставки

Предоплата 40% от цены договора в течении 30 календарных дней после подписания Договора, окончательный платеж 60% от цены договора в течении 30 календарных дней после подписания Акта приемки товара по качеству. Доставка в г. Щелково в течении 90 календарных дней после подписания договора.