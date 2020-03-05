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    Главная / Торги / Поставка холодильника и прочего

    Поставка холодильника и прочего

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133339Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133339

    Наименование закупки

    Поставка холодильника и прочего

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 13:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    snabmanager@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ли Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка холодильника и прочего

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 10:00 GMT +305.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133339Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка холодильника и прочего

    Начальная цена

    498 100,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки. Доставка осуществляется до склада Покупателя по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3, в течении двух дней с момента получения заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бахилы ПНД синие 56х15х11ММ в кассете 200ШТ для Titan Optimus"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 2"

    "Оборудование Аппарат для надевания бахил Titan200 220 310х1010х630ММ 28КГ Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Стойка сварная стальная 670х210х500ММ белая верхняя площадка, нижняя площадка, трубы стальные ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Тонометр автоматический стационарный AND TM-2655P от 30 до 200УД/МИН 10-280ММ РТ СТ 245х325х390ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Шкаф металлический разборный Промет МД1 ШМ-SS для инвентаря 500х500х1920ММ белый сталь 3 полки перекладина, держатель для швабры, крючки"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 "Позис""

    Кол-во: 1.000

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