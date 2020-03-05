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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Запчасти
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.03.2020 13:50
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3
Почтовый адрес
607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3
Контактный телефон
+7 83192 4-33-31
Факс
Адрес электронной почты
digpvi@soc.pln.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запчасти
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.03.2020 00:00 GMT +305.03.2020 00:0005.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133337Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запчасти
Начальная цена
48 754,98
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 607467, Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Курмыш, ул. Советская, д. 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
по факту поставки, аванс не предусмотрен
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
Адрес местонахождения
607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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