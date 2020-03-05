Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка летних автошин

    Поставка летних автошин

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133336Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133336

    Наименование закупки

    Поставка летних автошин

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 14:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    Почтовый адрес

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Контактный телефон

    +7 495 817-17-50

    Факс

    +7 495 817-17-81

    Адрес электронной почты

    zakupki@promgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мовсисян Гайк Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область, Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка летних автошин

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 10:00 GMT +305.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133336Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка летних автошин

    Начальная цена

    233 254,24

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область,Город Санкт-Петербург город федерального значения, МО, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23; СПб, Синопская набережная, д.54Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка за счет поставщика, оплата после получения заказа.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошина для легковых автомобилей Pirelli Cinturato P7 245/45 R17 95 W летняя"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 2"

    "Автошина для легковых автомобилей Michelin Pilot Sport PS4 225/45 R17 94 Y XL летняя"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Автошина для легковых автомобилей Nokian Hakka Black XL 225/55 ZR17 101 Y летняя"

    Кол-во: 4.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром телеком"
    Ценовой запрос № 264169
    Приобретение автошин(Dridgestone, Michelin)
    Приобретение автошин(Dridgestone, Michelin)
    264169
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 263758
    закупка шин и дисков для транспорта в г. Екатеринбург
    закупка шин и дисков для транспорта в г. Екатеринбург
    263758
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО "НПО Энергомаш"
    Ценовой запрос № 262468
    Закупка шин, покрышек, камер
    Закупка шин, покрышек, камер
    262468
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Ценовой запрос № 76976
    Поставка шин автомобильных для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»
    Поставка шин автомобильных для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»
    76976
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 16:00(GMT+03:00)
    433 782
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 77082
    поставка автошин
    поставка автошин
    77082
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    124 397
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Ценовой запрос № 77092
    Поставка автошин для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Поставка автошин для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"
    77092
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 11:00(GMT+03:00)
    177 627
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 77357
    Приобретение автомобильных шин
    Приобретение автомобильных шин
    77357
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    491 813
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 77311
    Закупка автошин и дисков для нужд Нижегородского филиала ООО "Газпром проектирование"
    Закупка автошин и дисков для нужд Нижегородского филиала ООО "Газпром проектирование"
    77311
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 10:00(GMT+03:00)
    479 960
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить