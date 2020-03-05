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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка летних автошин
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.03.2020 14:25
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6
Почтовый адрес
142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23
Контактный телефон
+7 495 817-17-50
Факс
+7 495 817-17-81
Адрес электронной почты
zakupki@promgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мовсисян Гайк Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка летних автошин
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.03.2020 10:00 GMT +305.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133336Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка летних автошин
Начальная цена
233 254,24
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область,Город Санкт-Петербург город федерального значения, МО, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23; СПб, Синопская набережная, д.54Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка за счет поставщика, оплата после получения заказа.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром промгаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6
142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23
Кол-во: 16.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
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