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    Главная / Торги / Поставка автомобильных запасных частей Белоусовское ЛПУМГ Газпром трансгаз Москва

    Поставка автомобильных запасных частей Белоусовское ЛПУМГ Газпром трансгаз Москва

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 14:0005.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133335Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133335

    Наименование закупки

    Поставка автомобильных запасных частей Белоусовское ЛПУМГ Газпром трансгаз Москва

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 13:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калужская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автомобильных запасных частей Белоусовское ЛПУМГ Газпром трансгаз Москва

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 14:00 GMT +305.03.2020 14:0005.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133335Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных запасных частей Белоусовское ЛПУМГ Газпром трансгаз Москва

    Начальная цена

    369 754,18

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Калужская область, г. Белоусово, ул. Промышленная 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка по адресу заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр масляный 040600-1012006-00 УАЗ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр воздушный УАЗ 31512-1109080-40"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Фильтр топливный УАЗ ФТ 015-1117010-10"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Колодка тормозная УАЗ 3160 передняя комплект 4ШТ 3160-3501090"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Колодки тормозные задняя 3151-3502091 УАЗ усиленная 2ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Запасная часть Модуль погружного электробензонасоса УАЗ-3163 "Патриот" Евро-3 3163-00-1139020-00 УАЗ г.Ульяновск"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Ремень поликлиновый 1190"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Ремень поликлиновой 6PK1230"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Сальник хвостовика 4268x10x16.4ММ 3741-1701210"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 10"

    "Вал карданный УАЗ (АДС) 33036-2203010-10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Вал карданный УАЗ-452 задний (КПП 5-ступ) 2206-2201010-10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Вал карданный переднего моста УАЗ 31601-2203015"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Вал карданный задний УАЗ Patriot 3162-10-2201010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Запасная часть автотранспорта . Крестовина УАЗ (АДС)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Крестовина оригинал УАЗ с масленкой и стоп кольцами, ОАО "УАЗ" 469-2201025-001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Диск сцепления под лепестковую корзину УАЗ, Газель 3163-1601130"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Запасная часть Диск сцепления нажимной (корзина) Valeo УАЗ 4СТ90-1МЕ А1603/1604 2.21.042 4СТ90"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Подшипник выжимной выключения сцепления с муфтой в сборе УАЗ-3163 Patriot 3160-00-1601180-000"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Шкворень с бронзовыми вкладышами УАЗ комплект 4ШТ 3160-2304014"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 20"

    "Наконечник рулевой тяги УАЗ правый 469-3414056-01"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 21"

    "Наконечник рулевой тяги левый 469-3414057-01 УАЗ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 22"

    "Амортизатор масляный задний УАЗ 3151-2905006"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 23"

    "Генератор 90 А 3212-3771"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Лампа автомобильная PY21W 900251 12В 21ВТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 25"

    "Лампа автомобильная R5W24V"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 26"

    "Лампа автомобильная R5W12V"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 27"

    "Свечи зажигания Brisk Super дв. ЗМЗ-406 под ГБО LR17YS-N 4ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 28"

    "Цилиндр тормозной задний УАЗ в сборе 3151-3502040"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "Стартер 406, 405, 409 двигатель ГАЗ, УАЗ 6012-3708"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Провод высоковольтный (комплект на 4 цилиндра) ГАЗ, УАЗ 4052.3707244"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 31"

    "Фильтр топливный ФТ 020-1117010 Ливны"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 32"

    "Ремень привода 1280 Д-245 ГАЗ 1280-А"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 33"

    "Фильтр масляный ФМ 009-1012005 Ливны"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 34"

    "Цилиндр тормозной рабочий задний 24-3501040-01"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 35"

    "Элемент фильтрующий воздушный КАМАЗ ЕВРО-2 721-1109560-10"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 36"

    "Фильтр воздушный 721-1109560-30 КАМАЗ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 37"

    "Запасная часть автотранспорта . Пневмогидроусилитель ПГУ 5320-1609510 в сборе"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 38"

    "Камера тормозная тип 20/20 с энергоаккум. 100 3519100"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 39"

    "Фильтр осушителя воздуха Trucktechnic КамАЗ, МАЗ-4370, ГАЗ-33104 WSK636A"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 40"

    "Стартер КАМАЗ СТ142Б2-3708"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 41"

    "Металлорукав КАМАЗ-ЕВРО 54115-1203012-03 сетка+нержавейка"

    Кол-во: 10.000

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