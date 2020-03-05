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    Главная / Торги / Поставка шпателей и прочее.

    Поставка шпателей и прочее.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133329Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133329

    Наименование закупки

    Поставка шпателей и прочее.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 13:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    snabmanager@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ли Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шпателей и прочее.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 10:00 GMT +305.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133329Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шпателей и прочее.

    Начальная цена

    34 446,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик,с.Кабардинка,ул.Мира,дом 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5-ти рабочих дней после поставки.Доставка по адресу Покупателю в течение 3-х часов после подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Валик малярный Der Master велюр пластик 100ММ 16ММ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Валик малярный КУРС поролон пластик желтый/ красный 230ММ 6ММ 15556295 ГОСТ 10831-87"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Ванночка для валика малярная TOPEX 350х320 пластик желтый 15759142"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 4"

    "Диск алмазный отрезной 125х22.2ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Дюбель -гвоздь 6ММ 40ММ 100ШТ/УПАК потайная манжета"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Бумага наждачная Abraforce 3000х100ММ Р 600 бумага/ткань 705003817"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Кисть малярная плоская 75ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Кисть малярная плоская MTX TDA 50ММ натуральная щетина деревянная ручка 82545"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 9"

    "Лента малярная Folsen бумажная желтая 50ММх30М 700000535"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Перчатки защитные рабочие Политекс 1507 100% хлопок класс вязки 10"

    Кол-во: 67.000

    "Позиция 11"

    "Пленка полиэтиленовая 3х100М 120МКМ прозрачная 19КГ для пароизоляции"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Лопатка шпательная строительная Дельта 250ММ нержавеющая сталь 705004086"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Лопатка шпательная строительная Сибртех 100ММ резина 85834"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 14"

    "Инструмент штукатурный Набор шпателей Главдор 026848 резина в блистере 5ШТ GL-309"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Лопатка шпательная строительная Интекс 200ММ нержавеющая сталь 80000003475"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Нить разметочная для строительных работ 100М 80Г полиамид 30093680"

    Кол-во: 2.000

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