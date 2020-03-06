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    Главная / Торги / Материалы для покраски антенно-мачтовых сооружений для Филиала в Республике Марий Эл ПАО "Ростелеком", ЗнП № 267

    Материалы для покраски антенно-мачтовых сооружений для Филиала в Республике Марий Эл ПАО "Ростелеком", ЗнП № 267

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 17:0006.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133328Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133328

    Наименование закупки

    Материалы для покраски антенно-мачтовых сооружений для Филиала в Республике Марий Эл ПАО "Ростелеком", ЗнП № 267

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 13:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8342 23-08-28

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.onagrova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Онагрова Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Марий Эл Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Материалы для покраски антенно-мачтовых сооружений для Филиала в Республике Марий Эл ПАО "Ростелеком", ЗнП № 267

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 17:00 GMT +306.03.2020 17:0006.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133328Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы для покраски антенно-мачтовых сооружений для Филиала в Республике Марий Эл ПАО "Ростелеком", ЗнП № 267

    Начальная цена

    40 530,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Марий Эл Республика, 424006, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 100, МОЛ Алясов Андрей Александрович, 8(8362)741315; +7 991 463 09 59, A.Alyasov@volga.rt.ruРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% оплата в течение 45 календарных дней с даты подписания товарной накладной (для субъектов малого и среднего предпринимательства - 15 рабочих дней). Цена с учетом доставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комбинезон одноразовый "Каспер" Микромакс из нетканого полипропилена покрытого защитной микропористой плёнкой"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Рукавицы защитные брезентовые"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Перчатки защитные облегченные Vento Гарда + vnt 071S натуральная кожа/нейлон черные размер S ГОСТ Р 12.4.252-2013"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Перчатки защитные рабочие Энкор 56102 хлопчатобумажные ПВХ точка бежево-синие 5 нитей"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 5"

    "Костюм Специалист саржа, хлопок васильковый/оранжевый 250г/м2 куртка, полукомбинезон"

    Кол-во: 8.000

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