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    Главная / Торги / Поставка оборудования регистрации параметров и комплектующих

    Поставка оборудования регистрации параметров и комплектующих

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 05:0006.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133327Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133327

    Наименование закупки

    Поставка оборудования регистрации параметров и комплектующих

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 13:11

    Документация процедуры

    3_Запрос_документов_НОВЫЙ.doc

    4_ДОГОВОР_поставки_ЕИ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования регистрации параметров и комплектующих

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 05:00 GMT +306.03.2020 05:0006.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133327Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования регистрации параметров и комплектующих

    Начальная цена

    960 603,78

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение продукции будет осуществляться на следующих условиях:

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вычислитель расхода УВП-280А.01 КГПШ 407374.001 ТУ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Регулятор расхода и давления после себя УРРД-НО-32-0.6 фланцевое по ГОСТ 15812 0.1-0.6МПА DN32ММ PN1.6МЕГАПА ТУ 4218-019-36329069-2011"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Регулятор расхода и давления после себя УРРД-НО-50-0.6 фланцевое по ГОСТ 15812 0.1-0.6МПА DN50ММ PN1.6МЕГАПА ТУ 4218-019-36329069-2011"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Регулятор расхода и давления после себя УРРД-НО-80-0.6 фланцевое по ГОСТ 15812 0.1-0.6МПА DN80ММ PN1.6МЕГАПА ТУ 4218-019-36329069-2011"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Преобразователь давления КРТ-5М-11-0.5-42-Р1 0...10МПа ТУ 4212-028-42334258-2005"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 6"

    "Преобразователь давления СДВ-И-1.00-4-20мА-D3422-0605-3-К00 0...1МПа 4-20мА АГБР.406239.001ТУ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Тягонапоромер ТНМП-100-М1-(-0.2+0.2)кПа-2.5-У3-IP53 -2...+2КПА 2.5 У3 IP53 ТУ 25-7305.016-90"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Тягонапоромер ТНМ-160-(-2 +2)кПа-1.5-У3-IP53-G 1/2 -2...+2КПА 1.5 У3 IP53 ТУ 4212-006-93388965-2008"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Реле давления РД-2Р модель 35 -0,2-8БАР G1/4" ТУ 4218-001-4719015564-2010"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 10"

    "Тягонапоромер ТНМП-52-М3-(-0.08+0.08)кПа-2.5-У3-IP40 -0.08...+0.08КПА -50...+60ГРАД ЦЕЛЬС 2.5 У3 IP40"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Напоромер НМП-52-М3-6kPa-1.5-У3-IP40 0-6КПА 1.5 IP40 У3 ТУ 25-7305.014-90"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Плата управления SH09VCD/SH12VCD DB93-00951A Samsung"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Запасная часть для кондиционера 1/2 SH12ZPGAX Вентиль сервисный Samsung DB62-00898B"

    Кол-во: 4.000

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