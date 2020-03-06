Поставка оборудования регистрации параметров и комплектующих

Цена договора и требования к обеспечению

Приобретение продукции будет осуществляться на следующих условиях:

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Вычислитель расхода УВП-280А.01 КГПШ 407374.001 ТУ" Кол-во: 3.000

"Позиция 2" "Регулятор расхода и давления после себя УРРД-НО-32-0.6 фланцевое по ГОСТ 15812 0.1-0.6МПА DN32ММ PN1.6МЕГАПА ТУ 4218-019-36329069-2011" Кол-во: 6.000

"Позиция 3" "Регулятор расхода и давления после себя УРРД-НО-50-0.6 фланцевое по ГОСТ 15812 0.1-0.6МПА DN50ММ PN1.6МЕГАПА ТУ 4218-019-36329069-2011" Кол-во: 4.000

"Позиция 4" "Регулятор расхода и давления после себя УРРД-НО-80-0.6 фланцевое по ГОСТ 15812 0.1-0.6МПА DN80ММ PN1.6МЕГАПА ТУ 4218-019-36329069-2011" Кол-во: 2.000

"Позиция 5" "Преобразователь давления КРТ-5М-11-0.5-42-Р1 0...10МПа ТУ 4212-028-42334258-2005" Кол-во: 11.000

"Позиция 6" "Преобразователь давления СДВ-И-1.00-4-20мА-D3422-0605-3-К00 0...1МПа 4-20мА АГБР.406239.001ТУ" Кол-во: 4.000

"Позиция 7" "Тягонапоромер ТНМП-100-М1-(-0.2+0.2)кПа-2.5-У3-IP53 -2...+2КПА 2.5 У3 IP53 ТУ 25-7305.016-90" Кол-во: 2.000

"Позиция 8" "Тягонапоромер ТНМ-160-(-2 +2)кПа-1.5-У3-IP53-G 1/2 -2...+2КПА 1.5 У3 IP53 ТУ 4212-006-93388965-2008" Кол-во: 2.000

"Позиция 9" "Реле давления РД-2Р модель 35 -0,2-8БАР G1/4" ТУ 4218-001-4719015564-2010" Кол-во: 7.000

"Позиция 10" "Тягонапоромер ТНМП-52-М3-(-0.08+0.08)кПа-2.5-У3-IP40 -0.08...+0.08КПА -50...+60ГРАД ЦЕЛЬС 2.5 У3 IP40" Кол-во: 2.000

"Позиция 11" "Напоромер НМП-52-М3-6kPa-1.5-У3-IP40 0-6КПА 1.5 IP40 У3 ТУ 25-7305.014-90" Кол-во: 2.000

"Позиция 12" "Плата управления SH09VCD/SH12VCD DB93-00951A Samsung" Кол-во: 4.000