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    Главная / Торги / работы по замене наружного окна с ударостойким стеклом, строительно-монтажные работы в офисе Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский»

    работы по замене наружного окна с ударостойким стеклом, строительно-монтажные работы в офисе Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 23:0005.03.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133326Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133326

    Наименование закупки

    работы по замене наружного окна с ударостойким стеклом, строительно-монтажные работы в офисе Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 14:29

    Документация процедуры

    Приложение_1_Техническое_задание_(Замена__окна).doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский»
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»

    Юридический адрес

    614007, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Максима Горького, 77а

    Почтовый адрес

    614007, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Максима Горького, 77а

    Контактный телефон

    +7 342 219-00-51

    Факс

    +7 342 219-00-60

    Адрес электронной почты

    spv@perm.gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шульман Павел Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Работы по замене наружного окна с ударостойким стеклом, строительно-монтажные работы в офисе Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 23:00 GMT +305.03.2020 23:0005.03.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133326Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по замене наружного окна с ударостойким стеклом, строительно-монтажные работы в офисе Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 247гРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с тех.заданием

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»

    Адрес местонахождения

    614007, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Максима Горького, 77а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "работы по замене наружного окна с ударостойким стеклом, строительно-монтажные работы в офисе Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский»"

    Кол-во: 1.000

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