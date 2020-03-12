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Наименование закупки
Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала с. Каменское ул. Парковая Ленинского района Республики Крым
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.03.2020 12:35
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
298200, Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район, пгт. Ленино, Пушкина, 22
Почтовый адрес
298200, Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район, пгт. Ленино, Пушкина, 22
Контактный телефон
8(03657) 41175
Факс
Адрес электронной почты
sektoromz@lenino.rk.gov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала с. Каменское ул. Парковая Ленинского района Республики Крым
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.03.2020 09:00 GMT +312.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133318Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала с. Каменское ул. Парковая Ленинского района Республики Крым
Начальная цена
297 858,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Крым Республика, Ленинский район с. Каменское ул. Парковая Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Авансирование не предусмотрено. Цена договора является твердой, определена на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев и в порядке, предусмотренных ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Договором. Оплата по договору производится Заказчиком в порядке перечисления на р/с Подрядчика на основании счёта Подрядчика в течении 5 (пяти) календарных дней, с даты подписанния Сторонами Акта о приемке выполненных работ, составленных по форме КС-2.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
Адрес местонахождения
298200, Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район, пгт. Ленино, Пушкина, 22
Наименование заказчика
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
Адрес местонахождения
298200, Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район, пгт. Ленино, Пушкина, 22
Кол-во: 550.000
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