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    Главная / Торги / Поставка двигателя Д-243-286

    Поставка двигателя Д-243-286

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 06:3012.03.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133305Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133305

    Наименование закупки

    Поставка двигателя Д-243-286

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 12:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка двигателя Д-243-286

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 06:30 GMT +312.03.2020 06:3012.03.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133305Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка двигателя Д-243-286

    Начальная цена

    431 416,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169500, Российская Федерация, Республика КОМИ, г. Сосногорск, ул. Энергетиков, 15.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    4.2. Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной, унифицированной форм № ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть Двигатель Д-243 60КВТ 2200ОБ/МИН 430КГ для погрузчика ТВЭКС, ВП-05 Д-243-286 ТУ РБ 05786459.111-2000"

    Кол-во: 2.000

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