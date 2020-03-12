Условия договора

Условия оплаты и доставки

4.2. Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной, унифицированной форм № ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.