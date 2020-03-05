Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставщик осуществляет поставку и разгрузку товара своими силами и средствами. Порядок оплаты: без аванса, безналичный расчет, в течение 15 рабочих дней по факту поставки товара после подписания товарной накладной, и на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры