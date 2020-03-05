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Наименование закупки
Поставка горелки котловой комбинированной для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.03.2020 11:50
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-84
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kom@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобанова Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка горелки котловой комбинированной для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.03.2020 07:00 GMT +305.03.2020 07:0005.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133299Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка горелки котловой комбинированной для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"
Начальная цена
999 855,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), ЯНАО г. Лабытнанги, мкр. Обская, ул. Ханмейское шоссе, д. 26-ВРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится в течении 15 рабочих дней после получения товара. Доставка до склада покупателя силами поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 1.000
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