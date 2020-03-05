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Наименование закупки
Поставка топлива наливом для нужд ПФ "Вуктылгазгеофизика" ООО "Газпром недра" (ЯНАО, скважины группы Тамбейской НГКМ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.03.2020 11:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 719-54-33
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
y.ushakov@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушаков Юрий Александрович
Место рассмотрения предложений
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Поставка топлива наливом для нужд ПФ "Вуктылгазгеофизика" ООО "Газпром недра" (ЯНАО, скважины группы Тамбейской НГКМ)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.03.2020 00:00 GMT +305.03.2020 00:0005.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133297Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива наливом для нужд ПФ "Вуктылгазгеофизика" ООО "Газпром недра" (ЯНАО, скважины группы Тамбейской НГКМ)
Начальная цена
999 993,75
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), скважины группы Тамбейской НГКМРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Кол-во: 3.910
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