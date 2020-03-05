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    Главная / Торги / Поставка топлива наливом для нужд ПФ "Вуктылгазгеофизика" ООО "Газпром недра" (ЯНАО, скважины группы Тамбейской НГКМ)

    Поставка топлива наливом для нужд ПФ "Вуктылгазгеофизика" ООО "Газпром недра" (ЯНАО, скважины группы Тамбейской НГКМ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 00:0005.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133297Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133297

    Наименование закупки

    Поставка топлива наливом для нужд ПФ "Вуктылгазгеофизика" ООО "Газпром недра" (ЯНАО, скважины группы Тамбейской НГКМ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 11:53

    Документация процедуры

    Техническое_задание.doc

    Тех._задание_Таблица_А_(1).xlsx

    Проект_договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 495 719-54-33

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    y.ushakov@gazpromgeofizika.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушаков Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка топлива наливом для нужд ПФ "Вуктылгазгеофизика" ООО "Газпром недра" (ЯНАО, скважины группы Тамбейской НГКМ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 00:00 GMT +305.03.2020 00:0005.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133297Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива наливом для нужд ПФ "Вуктылгазгеофизика" ООО "Газпром недра" (ЯНАО, скважины группы Тамбейской НГКМ)

    Начальная цена

    999 993,75

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), скважины группы Тамбейской НГКМРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Топливо дизельное Евро 4 ДТ-А-КЗ зимнее F вид II К4 ГОСТ Р 55475-2013"

    Кол-во: 3.910

    "Позиция 2"

    "Топливо дизельное Евро 4 ДТ-А-КЗ арктическое F вид II К4 ГОСТ Р 55475-2013"

    Кол-во: 5.130

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