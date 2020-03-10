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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Закупка хозяйственных товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.03.2020 13:12
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
Почтовый адрес
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
Контактный телефон
+7 495 939-41-16
Факс
--
Адрес электронной почты
yl-home79@rambler.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миронюк Ольга Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка хозяйственных товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.03.2020 00:00 GMT +310.03.2020 00:0010.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133296Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка хозяйственных товаров
Начальная цена
200 409,68
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Ленинские горы, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
с момента заключения договора по заявкам Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней. Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Адрес местонахождения
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
Кол-во: 15.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 140.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 72.000
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