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    Главная / Торги / Закупка хозяйственных товаров

    Закупка хозяйственных товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 00:0010.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133296Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133296

    Наименование закупки

    Закупка хозяйственных товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 13:12

    Документация процедуры

    Проект_хозтовары.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-41-16

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    yl-home79@rambler.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Миронюк Ольга Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка хозяйственных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 00:00 GMT +310.03.2020 00:0010.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133296Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка хозяйственных товаров

    Начальная цена

    200 409,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Ленинские горы, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    с момента заключения договора по заявкам Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней. Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Веник трехпрошивной Люкс сорго"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 2"

    "Мешки для мусора Концепция быта Practic Bag 220ЛИТР 40МКМ 90х140СМ черные 25ШТ рулон"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Мешки для мусора ПНД 60ЛИТР 10МКМ черные 25ШТ рулон 746464"

    Кол-во: 140.000

    "Позиция 4"

    "Отбеливатель Белизна 1000МЛ ГОСТ Р 51696-2000"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 5"

    "Средство чистящее жидкость Туалетный утенок Супер сила Видимый эффект для сантехники 0.5Л; ДМ³"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 6"

    "Средство чистящее концентрированное жидкость Ника Санит 0.7КГ для сантехники ТУ 2383-021-12910434-2011"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 7"

    "Перчатки хозяйственные повышенной прочности Vileda латексные L"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 8"

    "Перчатки хозяйственные повышенной прочности Vileda латексные M"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 9"

    "Средство чистящее гель Domestos Универсал 1Л; ДМ³"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 10"

    "Полотно техническое вафельное отбеленное 100% х/б 120г/м2 0.4х50М белое Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Полотно техническое холстопрошивное 80% хлопок, 20% полиэстер 210г/м2 0.8х50М белое Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Средство чистящее порошок Пемолюкс 0.48КГ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 13"

    "Мешки для мусора Amigo 120Л 40МКМ 65х105СМ в рулоне 25ШТ черные"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 14"

    "Совок для мусора пластик без резиновой кромки 21.5СМ 955512"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Бумага туалетная в рулонах Style 115580 T2 однослойная 200М 12 натурального цвета 17СМ 6СМ 9СМ"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 16"

    "Средство дезинфицирующее Люир Хлор таблетки для всех видов дезинфекции 1КГ 300ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 17"

    "Ведро пластмассовое 10ЛИТР(ДМ³) без крышки"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Мыло туалетное Дивный сад Лимон 90Г"

    Кол-во: 72.000

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