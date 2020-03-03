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Наименование закупки
Закупка Кабеля ШСМ 4x0.08, 4 жилы, медь
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.03.2020 16:21
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
+7 8342 23-08-28
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
e.onagrova@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Онагрова Елена Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Кабеля ШСМ 4x0.08, 4 жилы, медь
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.03.2020 11:00 GMT +303.03.2020 11:0003.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133294Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Кабеля ШСМ 4x0.08, 4 жилы, медь
Начальная цена
7,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Федосееко, 35Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчет 100% в течении 15 рабочих дней с даты поставки. Стоимость доставка должна быть включена в стоимость кабеля.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 0.300
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