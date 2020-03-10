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    Главная / Торги / Поставка IT-оборудования

    Поставка IT-оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133287Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133287

    Наименование закупки

    Поставка IT-оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 12:32

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром мобильные компрессорные станции»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром МКС»

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, лит. Д, офис D8045

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, лит. Д, офис D8045

    Контактный телефон

    +7 812 455-19-39 доб. 2005

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@mobcs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хохла Оксана Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка IT-оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 10:00 GMT +310.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133287Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка IT-оборудования

    Начальная цена

    288 888,45

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Санкт-Петербург город федерального значения, 196158 город Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 40, корпус 4, литер Д, помещение D8045Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с условиями договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром МКС»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром МКС»

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, лит. Д, офис D8045

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сотовый телефон смартфон Xiaomi Redmi Go 1/16GB 2 micro-SIM 5ДЮЙМ 1280x720 16ГБ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Стойка под телевизор с кронштейном Onkron TS1551 947X690X160ММ черный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Привод DVD ASUS SDRW-08D2S-U Lite DVD-RW USB внешний"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Точка доступа беспроводная Ubiquiti UniFi AC Pro 5-pack 2.4ГГц, 5ГГц 196.7х196.7х35ММ 0.35Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Батарейка щелочная GP Super Alkaline АА LR6 1.5В 80ШТ блистер"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Внешний бокс для жесткого диска Zalman ZVE350 с накопителем SSD Samsung MZ-76E1T0BW"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Коммутатор Cisco SG220-50P 48 портов 10/100/1000 L2 220В 375ВТ 440х44х350ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Органайзер кабельный ITK CO05-1M5RM 483х50х44.5ММ металлический 19ДЮЙМ 1U 5 колец"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Кабель интерфейсный Aten 2L-5302UP SPHD15, D-Sub, PS/2"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 10"

    "Патч-корд UTP cat.5е 2М"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 11"

    "Кабель USB удлинительный активный A - > A USB 2.0"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Телевизор LED LG 55UM7450 55ДЮЙМ 3840х2160 50Гц черный 20ВТ 15КГ 716х1232х64ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Кабель интерфейсный SAS LSI ACD ACD-SFF8643-SATASB-10M 15х12х14ММ 1М черный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Контроллер SAS LSI 9341-8i SGL 12ГБ 19ВТ 152х64ММ"

    Кол-во: 1.000

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