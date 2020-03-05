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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей Volksvagen Multivan К739УВ93, Ford Transit К743УВ93, Land Rover Defender К363КК93, Renault Daster У166ХТ123

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей Volksvagen Multivan К739УВ93, Ford Transit К743УВ93, Land Rover Defender К363КК93, Renault Daster У166ХТ123

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 14:0005.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133283Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133283

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей Volksvagen Multivan К739УВ93, Ford Transit К743УВ93, Land Rover Defender К363КК93, Renault Daster У166ХТ123

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 11:39

    Документация процедуры

    Договор_поставки_2020.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-00

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    a.meleshkin@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Свистушкин Алексей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей Volksvagen Multivan К739УВ93, Ford Transit К743УВ93, Land Rover Defender К363КК93, Renault Daster У166ХТ123

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 14:00 GMT +305.03.2020 14:0005.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133283Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей Volksvagen Multivan К739УВ93, Ford Transit К743УВ93, Land Rover Defender К363КК93, Renault Daster У166ХТ123

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, с. Эсто-Садок, ул. Ачипсинская д. 6/4.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется единовременно, по адресу в соответствии со Спецификацией в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора. Поставщик вправе указать актуальный обоснованный срок поставки. Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Механиз замка передней левой двери 4992287"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Опора шаровая 4560572"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Втулка стабилизатора 4041489"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Болт 1430077"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Стойка стабилизатора 3736028"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Шпилька 4041494"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Специальная гайка 3933468"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Рулевая тяга правая 4059924"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Рулевая тяга левая 4059923"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Пыльник рулевой тяги 4602026"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Пыльник рулевой тяги 4602027"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Шаровой шарнир, M16 X 1.5 1743642"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Шестигранная гайка, M14 4074312"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Втулка проушины задней ресоры 1749786"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Фланцевый болт M16 x 110 1387241"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Втулка скобы задней рессоры, O 50MM 4041521"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Фланцевый болт M14 X 95MM 4560572"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Серьга рессоры 1526559"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Фланцевый болт M14 x 110MM 1444099"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Демпфер 4409292"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Винт, M8 X 20MM 4067603"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Передний амортизатор 4540425"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Фланцевый болт 1496652"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Демпфер 4041449"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Изолятор 4094354"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Тарелка пружины 4042065"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Усилитель 4076454"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Комплект подвески 2123039"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Ролик сдвижной двери 1667673"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Ролик правой сдвижной двери 2791345"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Ролик сдвижной двери верхний 1639909"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Переключатель подрулевой 4053329"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Масляный поддон 038103603AD"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Резьбовая пробка N90813202"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Винт с 6-гранной головкой N90735604"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 36"

    "Колодки тормозные задние 7E0698451B"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Пружина 7H0615295A"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Пружина 7H0615296"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Плафон освещения номерного знака 3B5998026A"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 40"

    "Герметик силиконовый D176404M2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "АКБ Bosch S5 Silver Plus 100 Ач 0092S50130"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Лямбда зонд 8200771294"

    Кол-во: 1.000

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