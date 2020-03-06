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    Главная / Торги / Поставка медицинской мебели

    Поставка медицинской мебели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 11:0006.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133282Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133282

    Наименование закупки

    Поставка медицинской мебели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 11:46

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Юридический адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Почтовый адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Контактный телефон

    +7 8622 66-33-49

    Факс

    +7 8622 66-33-43

    Адрес электронной почты

    Zakupki@lazurnaya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рящин Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка медицинской мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 11:00 GMT +306.03.2020 11:0006.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133282Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинской мебели

    Начальная цена

    123 330,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель производит оплату Товар в течение 20 (двадцати) календарных дней после получения Товара, подписания Акта приема-передачи, подписания товарной накладной по форме Торг-12, на основании представленного Поставщиком счета.Срок поставки - 10 календарных дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тумба медицинская прикроватная однодверная АСК ТМ.03.00 456х454х723ММ белый ЛДСП 20КГ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Столик инструментальный Ратон-МедТех CИ-09 640х450х880ММ металл, стекло белый"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 3"

    "Ширма медицинская разборная М172 односекционная 700х390х1600ММ белый металл/ткань Техсервис"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Кушетка медицинская физиотерапевтическая КФ600-МСК 1950х650х535ММ деревянный брус хвойных пород винилискожа, поролон белый"

    Кол-во: 2.000

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