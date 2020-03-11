Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется единовременно, по адресу в соответствии со Спецификацией в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора. Поставщик вправе указать актуальный обоснованный срок поставки. Остальные требования см. проект договора.