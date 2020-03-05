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    Главная / Торги / Поставка плит дорожных для нужд Астраханского УИРС

    Поставка плит дорожных для нужд Астраханского УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 12:0005.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133272Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133272

    Наименование закупки

    Поставка плит дорожных для нужд Астраханского УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 10:58

    Документация процедуры

    Проект_договора_(Типовой)._Поставка_МТР_(ЮрО_2020).doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-08 доб. 6096809

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стеценко Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка плит дорожных для нужд Астраханского УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 12:00 GMT +305.03.2020 12:0005.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133272Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка плит дорожных для нужд Астраханского УИРС

    Начальная цена

    1 280 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, 416168, Астраханская обл., Красноярский район, Промышленный район Монтажников, дом 19.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара осуществляется безналичными денежными средствами путем перечисления их на счет Поставщика в течение 60 календарных дней с момента поставки Товара (в случае если поставщик СМСП - 30 календарных дней). Способ доставки: автотранспортом за счет собственных средств Поставщика. Допускается досрочная поставка

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита дорожная ПДН Ат 800 6х2х0.14М 4.2Т ГОСТ 21924-84"

    Кол-во: 32.000

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