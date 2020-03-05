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    Главная / Торги / светодиодный светильник

    светодиодный светильник

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 09:0005.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133267Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133267

    Наименование закупки

    светодиодный светильник

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 10:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    607490, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, Пильна, Калинина, 3, стр. 2

    Почтовый адрес

    607490, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, Пильна, Калинина, 3, стр. 2

    Контактный телефон

    +7 83192 5-32-13

    Факс

    +7 83192 5-35-22

    Адрес электронной почты

    kcsonpilna@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Светодиодный светильник

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 09:00 GMT +305.03.2020 09:0005.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133267Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Светодиодный светильник

    Начальная цена

    7 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607490, Нижегородская область , р.п. Пильна, ул. Калинина, д. 3, стр. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата после получения товара, доставка за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ЦСОГПВИИ ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    607490, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, Пильна, Калинина, 3, стр. 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светильник растровый светодиодный 36ВТ 4000K 595x595ММ"

    Кол-во: 7.000

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