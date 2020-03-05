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Наименование закупки
светодиодный светильник
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.03.2020 10:49
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607490, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, Пильна, Калинина, 3, стр. 2
Почтовый адрес
607490, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, Пильна, Калинина, 3, стр. 2
Контактный телефон
+7 83192 5-32-13
Факс
+7 83192 5-35-22
Адрес электронной почты
kcsonpilna@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Светодиодный светильник
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.03.2020 09:00 GMT +305.03.2020 09:0005.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133267Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Светодиодный светильник
Начальная цена
7 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 607490, Нижегородская область , р.п. Пильна, ул. Калинина, д. 3, стр. 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата после получения товара, доставка за счет поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "ЦСОГПВИИ ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА"
Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА"
Адрес местонахождения
607490, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, Пильна, Калинина, 3, стр. 2
Кол-во: 7.000
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