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    Главная / Торги / Поставка устройств контроля и управления

    Поставка устройств контроля и управления

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 07:0013.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133266Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133266

    Наименование закупки

    Поставка устройств контроля и управления

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 10:33

    Документация процедуры

    3_Запрос_документов_НОВЫЙ.doc

    4_ДОГОВОР_поставки_ЕИ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка устройств контроля и управления

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.03.2020 07:00 GMT +313.03.2020 07:0013.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133266Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка устройств контроля и управления

    Начальная цена

    624 652,46

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение продукции будет осуществляться на следующих условиях:

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик температуры Овен ДТС3225-Pt1000.В2 ТУ 4211-126-00229792-97"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Реле температурное ТР-15 -55...+125ГРАД ЦЕЛЬС ACDC24В/АС230В 16А 18х93х62ММ ТУ 3425-003-31928807-2014"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Вольтметр цифровой В7-61М 20мА-10А 200мВ-1000В 2кГц-15МГц"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Часть запасная к оборудованию холодильному Выключатель света C00851049 для холодильника Indesit TIA140"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Воздуховод Electrolux BPDA A6200-070"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Расходомер-счетчик ИРВИС-РС4М-ППС Ду50ММ ИРВИС 9101.0000.00 ТУ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Блок индикации ЖКИ РС4 1112.0400.00 для расходомера ИРВИС РС4 ИРВС 9101.0000.00ТУ ГОСТ 28723-90"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Счетчик воды турбинный универсальный СТВУ-50 50ММ +5...+120°С, холодная и горячая вода чугун 30М3/Ч ГОСТ 8.156-83"

    Кол-во: 3.000

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    Прием заявок:
    02.02.2022 04:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
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