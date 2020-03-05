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Наименование закупки
Поставка комплектующих к пожарным баллонам двигателей ВС ЕС155В1_ МТО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.03.2020 10:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Контактный телефон
+7 495 719-33-49
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
tender@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мурашкин Александр Игоревич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектующих к пожарным баллонам двигателей ВС ЕС155В1_ МТО
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.03.2020 00:00 GMT +305.03.2020 00:0005.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133263Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих к пожарным баллонам двигателей ВС ЕС155В1_ МТО
Начальная цена
823 650,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, РФ, 108824, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 рабочих дней с даты подписания товарной накладной. Доставка товара осуществляется силами и средствами Продавца. Поставляемые агрегаты должны иметь сертификат ОЕМ. Поставка РМА запчастей не допускается.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Адрес местонахождения
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
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