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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Строительный материал_Мордовия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.03.2020 11:09
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
+7 8342 23-08-28
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
e.onagrova@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Онагрова Елена Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Строительный материал_Мордовия
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.03.2020 09:00 GMT +304.03.2020 09:0004.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133259Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительный материал_Мордовия
Начальная цена
64 100,87
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Мордовия Республика, с 01 по 10 позицию г.Рузаевка, пл. Привокзальная, д.4, с11 по 20 позицию п. Чамзинка, ул. Почтовая, 2, 21 позиция г. Кранослабоск, пл. Советская, д. 22Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
15 рабочих дней полсе поставки для МСП
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 14.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 19.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 4.200
Кол-во: 30.000
Кол-во: 55.000
Кол-во: 27.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 0.150
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2500.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 31.000
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