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    Главная / Торги / Строительный материал_Мордовия

    Строительный материал_Мордовия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 09:0004.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133259Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133259

    Наименование закупки

    Строительный материал_Мордовия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 11:09

    Документация процедуры

    ЗнП_376_398_395_МОРДОВИЯ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8342 23-08-28

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.onagrova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Онагрова Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мордовия Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Строительный материал_Мордовия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 09:00 GMT +304.03.2020 09:0004.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133259Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительный материал_Мордовия

    Начальная цена

    64 100,87

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мордовия Республика, с 01 по 10 позицию г.Рузаевка, пл. Привокзальная, д.4, с11 по 20 позицию п. Чамзинка, ул. Почтовая, 2, 21 позиция г. Кранослабоск, пл. Советская, д. 22Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    15 рабочих дней полсе поставки для МСП

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пена монтажная Soudal 750МЛ"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 2"

    "Дюбель -гвоздь 6ММ 50ММ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Болт анкерный; Типоразмер: 10x65"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Болт анкерный 10х100"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Кирпич строительный рядовой М-150"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 6"

    "Узел крепления; Тип: узел крепления; Обозначение: У-3 для крепления подкосов на анкерных концевых переходных и ответвительных опорах"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Смесь цементная песчаная Микс Мастер ЦПС-300 Универсал 25КГ"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 8"

    "Краска масляная МА-15 серая 1.9КГ"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 9"

    "Кисть малярная флейцевая плоская Зубр Универсал Мастер 50ММ натуральная щетина деревянная ручка 4-01003-050 ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Шуруп; Тип: с полукольцом; Размер: 6x70(ММ)"

    Кол-во: 4.200

    "Позиция 11"

    "Кисть малярная плоская 75ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 12"

    "Эмаль алкидная пентафталевая DecoTech ПФ-115 черная 0.9КГ"

    Кол-во: 55.000

    "Позиция 13"

    "Краска алкидная ПФ-115 белая 1.9КГ"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 14"

    "Растворитель Интерсинтез Уайт-Спирит бутылка 1000СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 15"

    "Краска аэрозольная Нержамет красная 520МЛ ТУ 2388-028-18738966-11"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Пена монтажная профессиональная Germfoam G 618-1 всесезонная 750МЛ 650Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 17"

    "Цемент М 500"

    Кол-во: 0.150

    "Позиция 18"

    "Шнур асбестовый ШАОН 10ММ ГОСТ 1779-83"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 19"

    "Лента; Тип: монтажная перфорированная; Марка: ЛСП; Размеры: 20x0.5x25000 мм"

    Кол-во: 2500.000

    "Позиция 20"

    "Болт анкерный; Комплектация: с крюком; Типоразмер: 10x80 мм"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 21"

    "Порог-стык; Тип: порог -планка одноуроневый; Размер: В60xL1180 мм; Материал: алюминий"

    Кол-во: 31.000

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