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Наименование закупки
приобретение Видеорегистратор цифровой Hikvision DS-8664NI-I8 двусторонний аудио канал RCA, 1 канал RCA 2xHDMI, 2xVGA 64 6Тбайт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.03.2020 10:16
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
Почтовый адрес
115172, Российская Федерация, Москва, Гончарная, 30
Контактный телефон
+7 499 999-82-83
Факс
+7 499 999-82-83
Адрес электронной почты
tenders-b2b@rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Булхов Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение Видеорегистратор цифровой Hikvision DS-8664NI-I8 двусторонний аудио канал RCA, 1 канал RCA 2xHDMI, 2xVGA 64 6Тбайт
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.03.2020 10:00 GMT +305.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133257Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение Видеорегистратор цифровой Hikvision DS-8664NI-I8 двусторонний аудио канал RCA, 1 канал RCA 2xHDMI, 2xVGA 64 6Тбайт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 70АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
адресная доставка, транспортные расходы должны быть включены в стоимость позиций, постоплата в течение 7 календарных дней после поступления ТМЦ
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
115172, Российская Федерация, Москва, Гончарная, 30
Кол-во: 1.000
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