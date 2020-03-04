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    Главная / Торги / Закупка телекоммуникационных шкафов

    Закупка телекоммуникационных шкафов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 15:0004.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133250Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133250

    Наименование закупки

    Закупка телекоммуникационных шкафов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 10:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8342 23-08-28

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.onagrova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Онагрова Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка телекоммуникационных шкафов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 15:00 GMT +304.03.2020 15:0004.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133250Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка телекоммуникационных шкафов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Н.Новгород, ул.Ковалихинская, 2 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% расчет в течение 30 календарных дней. поставка 30 дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф телекоммуникационный серверный напольный ШТ-НП-С-42U-600-1200-ПП 130411-00908 19" 42U 600x1200мм с дверью передней перфорированной, дверью задней перфорированной"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Шкаф телекоммуникационный напольный Hyperline Cabling Systems TTR-4268-DD-RAL9005 19" 42U 2055x600x800мм с дверью передней перфорированной с замком, дверью задней перфорированной с замком"

    Кол-во: 3.000

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