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    Главная / Торги / приобретение терминала доступа, демо чемодана

    приобретение терминала доступа, демо чемодана

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133248Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133248

    Наименование закупки

    приобретение терминала доступа, демо чемодана

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 10:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    115172, Российская Федерация, Москва, Гончарная, 30

    Контактный телефон

    +7 499 999-82-83

    Факс

    +7 499 999-82-83

    Адрес электронной почты

    tenders-b2b@rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Булхов Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение терминала доступа, демо чемодана

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 10:00 GMT +305.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133248Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение терминала доступа, демо чемодана

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Интернациональная, д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    адресная доставка, транспортные расходы должны быть включены в стоимость позиций

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    115172, Российская Федерация, Москва, Гончарная, 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "терминал доступа DS-K1Т607РЕ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "демо чемодан DS-KZX-1"

    Кол-во: 1.000

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