www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
приобретение терминала доступа, демо чемодана
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.03.2020 10:02
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
Почтовый адрес
115172, Российская Федерация, Москва, Гончарная, 30
Контактный телефон
+7 499 999-82-83
Факс
+7 499 999-82-83
Адрес электронной почты
tenders-b2b@rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Булхов Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение терминала доступа, демо чемодана
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.03.2020 10:00 GMT +305.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133248Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение терминала доступа, демо чемодана
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Интернациональная, д. 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
адресная доставка, транспортные расходы должны быть включены в стоимость позиций
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
115172, Российская Федерация, Москва, Гончарная, 30
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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