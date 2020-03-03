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    Главная / Торги / Срочная заявка для обслуживания ВымпелКома на поставку СИЗ от падения с высоты для Филиала в Удмуртской Республике. ЗнП № 718

    Срочная заявка для обслуживания ВымпелКома на поставку СИЗ от падения с высоты для Филиала в Удмуртской Республике. ЗнП № 718

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 16:0003.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133246Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133246

    Наименование закупки

    Срочная заявка для обслуживания ВымпелКома на поставку СИЗ от падения с высоты для Филиала в Удмуртской Республике. ЗнП № 718

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 12:04

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8342 23-08-28

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.onagrova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Онагрова Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Срочная заявка для обслуживания ВымпелКома на поставку СИЗ от падения с высоты для Филиала в Удмуртской Республике. ЗнП № 718

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.03.2020 16:00 GMT +303.03.2020 16:0003.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133246Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Срочная заявка для обслуживания ВымпелКома на поставку СИЗ от падения с высоты для Филиала в Удмуртской Республике. ЗнП № 718

    Начальная цена

    149 262,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, 426039, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. 292, Мишланова Лидия Флюровна, 8(3412)519535; 8(982)9946543, l.mishlanova@volga.rt.ruРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% оплата в течение 45 календарных дней с даты подписания товарной накладной (для субъектов малого и среднего предпринимательства - 15 рабочих дней). Цены с учетом доставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Каска защитная промышленная Vento Master 460Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Устройство спусковое самоблокирующее Petzl I'D 10.5-11.5ММ ГОСТ Р ЕН 361-2008"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Устройство блокирующее Vento НВ-20 vpro HB20 ТР ТС 019/2011"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Карабин Vento Стальной Монтажный vpro 0051 502Г сталь 219х131ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Привязь страховочная Vento Профи Мастер Фаст V2 15КН размер 1-2 1.95КГ vnt 051 ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 361-2008 , ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 813-2008 подходит в том числе для выполнения работ в безопорном пространстве"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Карабин Vento HMS формы дюралевый большой автомат черный с байопетной муфтой keylock"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Веревка статическая тип А 32-прядная Vento 10ММ 100М 3.1ПРОЦ 30КН 64.5Г/М vnt 500 10 100"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Зажим жумар правый Вертикаль 212Г 196x102.5x34"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Амортизатор рывка Petzl Asap'Sorber 40см 105 г Материалы: нейлон, полиэстер CE EN 355"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Зажим грудной Vento Кроль"

    Кол-во: 2.000

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