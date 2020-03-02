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    Главная / Торги / Провод силовой СИП во Владикавказ

    Провод силовой СИП во Владикавказ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.03.2020 15:3002.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133243Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133243

    Наименование закупки

    Провод силовой СИП во Владикавказ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 09:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8442 38-13-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender_south@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зачитайлова Евгения Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Северная Осетия - Алания Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Провод силовой СИП во Владикавказ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.03.2020 15:30 GMT +302.03.2020 15:3002.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133243Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Провод силовой СИП во Владикавказ

    Начальная цена

    29 460,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Северная Осетия - Алания Республика, г. Владикавказ ул. Попова 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка включена в стоимость товара. Оплата в течение семи календарных дней с даты поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Провод силовой СИП-4 4х25"

    Кол-во: 200.000

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