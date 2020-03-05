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    Главная / Торги / Поставка приборов пожарной сигнализации и запасных частей

    Поставка приборов пожарной сигнализации и запасных частей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 04:0005.03.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133238Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133238

    Наименование закупки

    Поставка приборов пожарной сигнализации и запасных частей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 09:49

    Документация процедуры

    3_Запрос_документов_НОВЫЙ.doc

    4_ДОГОВОР_поставки_ЕИ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка приборов пожарной сигнализации и запасных частей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 04:00 GMT +305.03.2020 04:0005.03.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133238Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка приборов пожарной сигнализации и запасных частей

    Начальная цена

    803 539,99

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение продукции будет осуществляться на следующих условиях:

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Извещатель пожарный взрывозащищенный ИП103-2/1-ТР-МК-В 8-28В 128х281х104ММ ТУ 4371-001-43082497-98-01"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 2"

    "Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный ИП101-07е-C КВБ17 8-28В ТУ 4371-004-43082497-01"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 3"

    "Прибор Гранит-8 8 шлейфов 110-242В 1.5 -30…+50°С ТУ 4372-015-12690085-15"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный ИП 330-315 "Пульсар 3-015Н" 12-28В ТУ 4371-15-26289848-2011"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07е-А 8-28В 245х135х80ММ 200мкА -60...+85ГРАД ЦЕЛЬС 1ExdmIICT6 ТУ 4371-006-43082497-04"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный ИП103-2/1-ТР-МК-В 6-28В 265x80x190ММ 0.1мА -55…+100ГРАД ЦЕЛЬС 1ЕхdIICТ5/Т6X ТУ 4371-001-43082497-98"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Устройство сигнально-пусковое пожарное выносное оптической сигнализации ВУОС АТПН.425245.001 10ММ 10А ТУ 4371-049-59497631-2016"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Прибор контроля радиоканальный ПК-02 АТПН.421221.001 для настройки и оперативного контроля состояния ИПДЛ 2х1.5В 1хАА ТУ 4371-049-59497631-2016"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Извещатель пожарный пламени ИП 329/330-1-1-03ExБ2 5-28В 220x110x230ММ IP67 -55…+55ГРАД ЦЕЛЬС 0ExiaIICT6 ТУ 4371-015-12221545-05"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Прибор контроля пламени Датчик-реле СЛ-90-1/24ЕК -40...+80 IP54 ГОСТ Р52229-2004"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Плата дисплея Electrolux EACM 14EZ A2521-550"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Электродвигатель помпы Electrolux EACM DR14 WT-15D1-03"

    Кол-во: 2.000

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