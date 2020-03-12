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    Главная / Торги / Поставка элементов электрических сетей, уплотнительных проходов и теплоотводящих трубок для кабелей

    Поставка элементов электрических сетей, уплотнительных проходов и теплоотводящих трубок для кабелей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 00:0012.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133232Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133232

    Наименование закупки

    Поставка элементов электрических сетей, уплотнительных проходов и теплоотводящих трубок для кабелей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.03.2020 11:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 433-16-95

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    ceo@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка элементов электрических сетей, уплотнительных проходов и теплоотводящих трубок для кабелей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 00:00 GMT +312.03.2020 00:0012.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133232Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка элементов электрических сетей, уплотнительных проходов и теплоотводящих трубок для кабелей

    Начальная цена

    10 018 108,52

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606042, Нижегородская область, Дзержинский район, пос. Горбатовка, ул. Весенняя, грузополучатель – УМТСиК- филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" База по хранению и реализации материально-технических ресурсов "Доскино". Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет.Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Заглушка для кабель-канала LAN DKC 25х30ММ 20ШТ 00867"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Отвод плоский TA-EN NTAN 25x30ММ 01753"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Кронштейн РВ ССТ 2183911"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Скоба крепежная однолапковая ДКС 32ММ оцинкованная сталь 53346"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "Скоба крепежная однолапковая ДКС 32ММ оцинкованная сталь 53346"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 6"

    "Скоба крепежная однолапковая ДКС 32ММ оцинкованная сталь 53346"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 7"

    "Скоба крепежная однолапковая ДКС 25-26ММ оцинкованная сталь 53344"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Кабель-канал DKC TA-GN 80х40ММ 2М 01781"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 9"

    "Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПт 150/40-420"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 10"

    "Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПт 150/40-420"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 11"

    "Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПт 150/40-420"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 12"

    "Кабель-канал TA-EN In-Liner пластик 40х40ММ 2М 00324"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 13"

    "Кабель-канал DKC TA-GN пластик серый 60х40ММ 2М 01780"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Кабель-канал DKC TA-GN пластик серый 60х40ММ 2М 01780"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Изделие Муфта соединительная ДКС 015110 110ММ полиэтилен для двустенных-дренажных труб"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Кольцо уплотнительное ДКС 016110 110ММ для двустенных труб 016110"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Кольцо уплотнительное ДКС 016110 110ММ для двустенных труб 016110"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Угол внутренний DKC NIAV IN-Liner 25х30ММ 01721 (RAL9010)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Держатель с крышкой 6044-A40 40ММ сталь DKC"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 20"

    "Заглушка для лотка DKC ТС цинк-ламельное покрытие 50х50ММ 37240HDZL"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Угол горизонтальный СРО90 80х80ММ 36021HDZ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 22"

    "Крышка для лотка с заземления осн.80 L2000 ДКС 35511HDZ"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 23"

    "Деталь лотка разделитель лотковый SEP H80 3000ММ ДКС 36500HDZ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Лоток неперфорированный DKC сталь 1ММ 150х50х2000ММ 3501310"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Лоток неперфорированный DKC сталь 0.7ММ 80х80х2000ММ 35051"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 26"

    "Заглушка для кабель-канала LAN DKC 00872 80х60ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Крышка на лоток с заземлением 50х150х2000ММ 35513HDZ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Консоль кабельная с опорой DKC BBL4010 100ММ 34105"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 29"

    "Деталь лотка разделитель лотковый SEP H80 3000ММ ДКС 36500"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 30"

    "Угол внутренний изменяемый DKC NIAV IN-Liner 70-120° 40х40ММ 01722"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 31"

    "Держатель универсальный плоского проводника ДФ-ХР-4040 с дюбелем"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 32"

    "Пластина PTCE арт. 37501"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 33"

    "Скоба двухлапковая ДКС 32ММ оцинкованная сталь 53359"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 34"

    "Скоба двухлапковая ДКС 32ММ оцинкованная сталь 53359"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 35"

    "Скоба двухлапковая ДКС 32ММ оцинкованная сталь 53359"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 36"

    "Аппаратура управления . Блок управления ДС САУ 4.33 ТТ376-01 с пультом оператора ТТ376-02"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 37"

    "Аппаратура управления . Блок управления ДС САУ 4.33 ТТ376-01 с пультом оператора ТТ376-02"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 38"

    "Аппаратура управления . Блок управления ДС САУ 4.33 ТТ376-01 с пультом оператора ТТ376-02"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 39"

    "Смазка электропроводящая ПЗА-ХР-100 100МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 40"

    "Смазка электропроводящая ПЗА-ХР-100 100МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Смазка электропроводящая ПЗА-ХР-100 100МЛ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 42"

    "Кабель-канал TA-EN In-Liner пластик 40х40ММ 2М 00324"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 43"

    "Кронштейн РВ ССТ 2183911"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 44"

    "Кронштейн РВ ССТ 2183911"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 45"

    "Уголок кабельный вертикальный внутренний ДКС CS 90 90гр 80х80ММ 36681"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 46"

    "Труба гофрированная DKC Octopus 25мм ПВХ без протяжки легкая 50м Артикул 90925 серая"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 47"

    "Крышка лотка с заземлением DKC 80х2000х0.6 сталь 35511"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 48"

    "Держатель с крышкой 6044-A40 40ММ сталь DKC"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 49"

    "Держатель с крышкой для труб 25ММ сталь серый 50ШТ 6044-А25 DKC"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 50"

    "Аппаратура управления . Блок управления ДС САУ 4.33 ТТ376-01 с пультом оператора ТТ376-02"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 51"

    "Аппаратура управления . Блок управления ДС САУ 4.33 ТТ376-01 с пультом оператора ТТ376-02"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 52"

    "Аппаратура управления . Блок управления ДС САУ 4.33 ТТ376-01 с пультом оператора ТТ376-02"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 53"

    "Аппаратура управления . Блок управления ДС САУ 4.33 ТТ376-01 с пультом оператора ТТ376-02"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 54"

    "Труба бесшовная холоднодеформированная 325х8ММ 20 ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.720

    "Позиция 55"

    "Труба бесшовная холоднодеформированная 108х4ММ 20 ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.684

    "Позиция 56"

    "Труба бесшовная холоднодеформированная 325х10ММ 20 ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.039

    "Позиция 57"

    "Труба бесшовная холоднодеформированная 325х14ММ 20 ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.107

    "Позиция 58"

    "Труба бесшовная холоднодеформированная 325х14ММ 20 ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.284

    "Позиция 59"

    "Труба бесшовная холоднодеформированная 325х14ММ 20 ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.215

    "Позиция 60"

    "Крышка лотка DKC 35522HDZ L=3000"

    Кол-во: 2.000

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