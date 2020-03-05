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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания (бакалея)

    Поставка продуктов питания (бакалея)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 11:0005.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133231Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133231

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания (бакалея)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 09:43

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Юридический адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Почтовый адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Контактный телефон

    +7 8622 66-33-49

    Факс

    +7 8622 66-33-43

    Адрес электронной почты

    Zakupki@lazurnaya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рящин Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка продуктов питания (бакалея)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 11:00 GMT +305.03.2020 11:0005.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133231Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания (бакалея)

    Начальная цена

    457 549,58

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет с Поставщиком за поставленные Продукты Покупатель производит в течение 20 (двадцати) календарных дней после приемки Продуктов и подписания Товарной накладной согласно каждой Заявке. Оплата за поставленные Продукты производится в безналичной форме на основании счета Поставщика путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мука пшеничная высшего сорта хлебопекарная Макфа 2КГ ГОСТ 26574-2017"

    Кол-во: 1800.000

    "Позиция 2"

    "Мука пшеничная хлебопекарная Французская штучка экстра 2КГ ГОСТ 26574-2017"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 3"

    "Пудра сахарная Мастер Дак 150Г крафт пакет ООО Сантус ГОСТ 33222-2015"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 4"

    "Сода пищевая Мастер Дак 50Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "Тарталетка 180Г 12ШТ"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 6"

    "Хлебцы хрустящие FC Tradicional ржаные прямоугольные 200Г"

    Кол-во: 144.000

    "Позиция 7"

    "Шоколад горький 80% какао Бабаевский 100Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Горох колотый желтый Мистраль 0.9КГ ГОСТ 26791-89"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 9"

    "Крупа гречневая ядрица Агрокультура 800Г ГОСТ 55290-2012 Ангстрем"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 10"

    "Крупа кукурузная Агрокультура 600Г"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 11"

    "Крупа манная фасованная Мистраль семолина 450Г ГОСТ 7022-97"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 12"

    "Крупа перловая Агрокультура фасованная 800Г"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 13"

    "Пшено Агрокультура 800Г"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 14"

    "Рис Жасмин Мистраль 500Г"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 15"

    "Рис круглозерный Агрокультура 800Г"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 16"

    "Фасоль фасованная Националь красная 450Г ГОСТ 7758-75 Ангстрем"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 17"

    "Фасоль фасованная Националь белая 450Г ГОСТ 7758-75 Ангстрем"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 18"

    "Масло растительное подсолнечное рафинированное дезодорированное Дары Юга высший 1Л пластиковая бутылка"

    Кол-во: 1530.000

    "Позиция 19"

    "Масло растительное подсолнечное нерафинированное Кубаночка высший 1Л пластиковая бутылка"

    Кол-во: 60.000

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