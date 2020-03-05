Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту коммерческого узла учета газа котельной главного корпуса ООО "Молния Ямал"

    Выполнение работ по ремонту коммерческого узла учета газа котельной главного корпуса ООО "Молния Ямал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 11:0005.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133229Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133229

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту коммерческого узла учета газа котельной главного корпуса ООО "Молния Ямал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 09:48

    Документация процедуры

    Проект_договора_ремонт_учета_газа_юр._отдел_2020_с_испр._Слухова_26.02.2020.docx

    ЛСР_УУГ.xls

    ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ_(ремонт_УУГ)_нов._Слухова.docx

    Проект_договора_ремонт_учета_газа_юр._отдел_2020_с_испр._Слухова_26.02.2020.docx

    ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ_(ремонт_УУГ)_нов._Слухова.docx

    смета_новая.xlsx

    ТЕХНИЧЕСКИЕ_УСЛОВИЯ.jpg

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Молния Ямал
    Все закупки и тендеры Молния Ямал

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дубоносов Юрий Афанасьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Выполнение работ по ремонту коммерческого узла учета газа котельной главного корпуса ООО "Молния Ямал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 11:00 GMT +305.03.2020 11:0005.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133229Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту коммерческого узла учета газа котельной главного корпуса ООО "Молния Ямал"

    Начальная цена

    800 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831 Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ООО «Молния Ямал»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Порядок оплаты по договору: предоплата 30% от общей стоимости работ по до-говору, оплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней, с момента заклю-чения договора на основании выставленного счета, окончательный расчет производится на основании подписанных в двустороннем порядке актов выполненных работ (КС-2 и КС-3) без претензий, в течение 30 (тридцати) календарных дней. Срок выполнения работ: в течение 122 (сто двадцать два) календарных дней с даты поступления предоплаты от Заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Молния Ямал
    Все закупки и тендеры Молния Ямал

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт узла учета газа. Разработка проектной документации с прохождением экспертизы промышленной безопасности; демонтажные и монтажные работы УУГ; покупка оборудования; пусконаладочные работы УУГ."

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО "Газпром добыча Томск"
    Ценовой запрос № 84249
    Ремонт внутренней магнитной полумуфты герметичного динамического насоса (ГДМ83) для нужд ОАО "Томскгазпром"
    Ремонт внутренней магнитной полумуфты герметичного динамического насоса (ГДМ83) для нужд ОАО...
    84249
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2019 06:00(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить