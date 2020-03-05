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Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту коммерческого узла учета газа котельной главного корпуса ООО "Молния Ямал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.03.2020 09:48
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Почтовый адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Контактный телефон
+7 86167 9-70-58
Факс
+7 86167 9-70-97
Адрес электронной почты
molniazakupki2014@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дубоносов Юрий Афанасьевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по ремонту коммерческого узла учета газа котельной главного корпуса ООО "Молния Ямал"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.03.2020 11:00 GMT +305.03.2020 11:0005.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133229Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту коммерческого узла учета газа котельной главного корпуса ООО "Молния Ямал"
Начальная цена
800 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 352831 Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ООО «Молния Ямал»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Порядок оплаты по договору: предоплата 30% от общей стоимости работ по до-говору, оплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней, с момента заклю-чения договора на основании выставленного счета, окончательный расчет производится на основании подписанных в двустороннем порядке актов выполненных работ (КС-2 и КС-3) без претензий, в течение 30 (тридцати) календарных дней. Срок выполнения работ: в течение 122 (сто двадцать два) календарных дней с даты поступления предоплаты от Заказчика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Молния Ямал
Все закупки и тендеры Молния Ямал
Адрес местонахождения
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Кол-во: 1.000
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