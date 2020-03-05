Выполнение работ по ремонту коммерческого узла учета газа котельной главного корпуса ООО "Молния Ямал"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Порядок оплаты по договору: предоплата 30% от общей стоимости работ по до-говору, оплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней, с момента заклю-чения договора на основании выставленного счета, окончательный расчет производится на основании подписанных в двустороннем порядке актов выполненных работ (КС-2 и КС-3) без претензий, в течение 30 (тридцати) календарных дней. Срок выполнения работ: в течение 122 (сто двадцать два) календарных дней с даты поступления предоплаты от Заказчика.