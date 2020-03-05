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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания (птица)

    Поставка продуктов питания (птица)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 11:0005.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133227Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133227

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания (птица)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 09:23

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Юридический адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Почтовый адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Контактный телефон

    +7 8622 66-33-49

    Факс

    +7 8622 66-33-43

    Адрес электронной почты

    Zakupki@lazurnaya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рящин Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка продуктов питания (птица)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 11:00 GMT +305.03.2020 11:0005.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133227Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания (птица)

    Начальная цена

    452 912,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет с Поставщиком за поставленные Продукты Покупатель производит в течение 20 (двадцати) календарных дней после приемки Продуктов и подписания Товарной накладной согласно каждой Заявке. Оплата за поставленные Продукты производится в безналичной форме на основании счета Поставщика путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цыпленок-бройлер свежемороженный 1.6КГ ГОСТ 31962-2013"

    Кол-во: 1500.000

    "Позиция 2"

    "Мясо кур Окорочка с/м коробка ООО Краснодарский Продуктовый Дом"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 3"

    "Филе грудки куриной Кубанский бройлер с/м 8 кг ООО Краснодарский Продуктовый Дом"

    Кол-во: 290.000

    "Позиция 4"

    "Субпродукт кур и цыплят Крыло куриное свежемороженная"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Филе грудки индейки без кости свежемороженое"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 6"

    "Субпродукт кур и цыплят Печень куриная свежемороженная"

    Кол-во: 30.000

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