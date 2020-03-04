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    Главная / Торги / Поставка Сплит-системы Daikin FTYN60LV1B/ RYN60LV1B/-40 с низкотемпературным комплектом

    Поставка Сплит-системы Daikin FTYN60LV1B/ RYN60LV1B/-40 с низкотемпературным комплектом

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 11:3004.03.2020 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133223Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133223

    Наименование закупки

    Поставка Сплит-системы Daikin FTYN60LV1B/ RYN60LV1B/-40 с низкотемпературным комплектом

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 09:16

    Документация процедуры

    Договор_3379941_Севергазстрой_на_подпись.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    +7 383 219-43-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Simon@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Симон Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Бурятия Республика, Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка Сплит-системы Daikin FTYN60LV1B/ RYN60LV1B/-40 с низкотемпературным комплектом

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 11:30 GMT +304.03.2020 11:3004.03.2020 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133223Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Сплит-системы Daikin FTYN60LV1B/ RYN60LV1B/-40 с низкотемпературным комплектом

    Начальная цена

    251 540,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Бурятия Республика,Забайкальский край, Забайкальский край. Г. Чита, мкр ТУСМ-4 и Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка не более 30 календарных дней после подписания Договора. Покупатель оплачивает аванс общей цены договора в размере 10 % (десять процентов), что составляет _____, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 20 % в размере ____в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения Покупателем оригинала счёта Поставщика. Поставщик выставляет указанный счёт не ранее дня заключения Договора и не позднее 5 (пяти) Рабочих дней со дня заключения Договора. Покупатель оплачивает 90 % (Девяноста процентов) общей цены договора, что составляет ___, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 20 % в размере ___ в течении 15 (рабочих) календарных дней со дня получения Покупателем оригинала счёта Поставщика. Поставщик выставляет указанный счёт одновременно с подписанием Сторонами Акта сдачи-приёмки Товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кондиционер офисный Daikin FTYN60LV1B/RYN60LV1B/-40"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Кондиционер офисный Daikin FTYN60LV1B/RYN60LV1B/-40"

    Кол-во: 2.000

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