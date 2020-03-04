Поставка Сплит-системы Daikin FTYN60LV1B/ RYN60LV1B/-40 с низкотемпературным комплектом

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Доставка не более 30 календарных дней после подписания Договора. Покупатель оплачивает аванс общей цены договора в размере 10 % (десять процентов), что составляет _____, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 20 % в размере ____в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения Покупателем оригинала счёта Поставщика. Поставщик выставляет указанный счёт не ранее дня заключения Договора и не позднее 5 (пяти) Рабочих дней со дня заключения Договора. Покупатель оплачивает 90 % (Девяноста процентов) общей цены договора, что составляет ___, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 20 % в размере ___ в течении 15 (рабочих) календарных дней со дня получения Покупателем оригинала счёта Поставщика. Поставщик выставляет указанный счёт одновременно с подписанием Сторонами Акта сдачи-приёмки Товара