Условия договора

Условия оплаты и доставки

Доставка Товара осуществляется автотранспортом Поставщика по адресу: 432072, г. Ульяновск, проспект Авиастроителей, дом 19. Цена на Товар, поставляемый по настоящему Контракту, определена в рублях, с учетом всех затрат, в том числе: расходы по доставке (в т.ч. погрузке, разгрузке) Товара по адресу Заказчика, стоимость тары, упаковки, маркировки, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате Поставщиком в связи с исполнением обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком в течение 30 (Тридцати) дней со дня подписания заказчиком документов о приемке (товарная накладная/товарно-транспортная накладная).Датой оплаты товара считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.