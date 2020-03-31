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    Главная / Торги / "Туалетная бумага из Набережных Челнов ГОСТ Р 52354-2005, производитель Россия, Татарстан, г. Набережнве Челны, БСИ, ул. Народная ,1. Длина бумаги в рулоне 53 м, ширина 92 мм, без гильзы, однослойная, без перфорации, цвета естественного волокна"

    "Туалетная бумага из Набережных Челнов ГОСТ Р 52354-2005, производитель Россия, Татарстан, г. Набережнве Челны, БСИ, ул. Народная ,1. Длина бумаги в рулоне 53 м, ширина 92 мм, без гильзы, однослойная, без перфорации, цвета естественного волокна"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.03.2020 11:0031.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133222Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133222

    Наименование закупки

    "Туалетная бумага из Набережных Челнов ГОСТ Р 52354-2005, производитель Россия, Татарстан, г. Набережнве Челны, БСИ, ул. Народная ,1. Длина бумаги в рулоне 53 м, ширина 92 мм, без гильзы, однослойная, без перфорации, цвета естественного волокна"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 09:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ - ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"
    Все закупки и тендеры ОГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"

    Юридический адрес

    432072, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Проспект Авиастроителей, 19

    Почтовый адрес

    432072, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Проспект Авиастроителей, 19

    Контактный телефон

    +7 8422 20-85-02

    Факс

    +7 8422 20-65-66

    Адрес электронной почты

    solov-roscha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    "Туалетная бумага из Набережных Челнов ГОСТ Р 52354-2005, производитель Россия, Татарстан, г. Набережнве Челны, БСИ, ул. Народная ,1. Длина бумаги в рулоне 53 м, ширина 92 мм, без гильзы, однослойная, без перфорации, цвета естественного волокна"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.03.2020 11:00 GMT +331.03.2020 11:0031.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133222Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    "Туалетная бумага из Набережных Челнов ГОСТ Р 52354-2005, производитель Россия, Татарстан, г. Набережнве Челны, БСИ, ул. Народная ,1. Длина бумаги в рулоне 53 м, ширина 92 мм, без гильзы, однослойная, без перфорации, цвета естественного волокна"

    Начальная цена

    18 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Авиастроителей, дом 19Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка Товара осуществляется автотранспортом Поставщика по адресу: 432072, г. Ульяновск, проспект Авиастроителей, дом 19. Цена на Товар, поставляемый по настоящему Контракту, определена в рублях, с учетом всех затрат, в том числе: расходы по доставке (в т.ч. погрузке, разгрузке) Товара по адресу Заказчика, стоимость тары, упаковки, маркировки, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате Поставщиком в связи с исполнением обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком в течение 30 (Тридцати) дней со дня подписания заказчиком документов о приемке (товарная накладная/товарно-транспортная накладная).Датой оплаты товара считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"
    Все закупки и тендеры ОГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"

    Адрес местонахождения

    432072, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Проспект Авиастроителей, 19

    Наименование заказчика

    ОГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"
    Все закупки и тендеры ОГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"

    Адрес местонахождения

    432072, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Проспект Авиастроителей, 19

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага туалетная «Из Набережных Челнов» однослойная 53М натурального цвета 9.2СМ"

    Кол-во: 700.000

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